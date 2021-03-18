ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»Возвращение к истокам. «Ливерпуль» постепенно обретает уверенность «Ювентус»ЛЧ. «Реал», «Ман Сити» и «Ливерпуль» в четвертьфинале, «Барселона» и «Ювентус» вылетели Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 9-15 марта
  • 00:52
    • «Ман Сити» второй раз обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:52
    • «Реал» обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 19:49
    • «Спартак» интересуется форвардом сборной США
  • 19:35
    • «Коламбус» выставил российского нападающего на драфт отказов
  • 18:38
    • Сантуш рассказал о мечте Роналду выиграть ЧМ-2022
  • 17:48
    • Голышев продолжит карьеру в Северной Америке
  • 17:33
    • Малком отправился с «Зенитом» на матч с ЦСКА
    Все новости спорта

    «Лос-Анджелес» дома сможет разобраться с «Сент-Луисом»?

    «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 1.71) на хоккейный матч НХЛ 18 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дастин Браун
    В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 18 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 18 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Лос-Анджелес»

    В 27 встречах регулярного сезона команда из Калифорнии смогла набрать 28 баллов. Сейчас она находится на пятом месте в таблице Западного дивизиона.

    Но с результатами в последнее время у «королей» беда. В девяти недавних матчах «Лос-Анджелес» проиграл 7 раз. А с 27 февраля по 6 марта была серия из четырех потерь подряд.

    Команда Тодда Маклеллана влетела «Миннесоте» (1:3; 3:4 ОТ), «Аризоне» (2:3) и «Сент-Луису» (2:3 ОТ). А 7 марта «короли» взяли у «музыкантов» реванш (4:3 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Затем были две встречи с «Анахаймом». В первом поединке «Лос-Анджелес» проиграл (5:6 ОТ), а во втором — разнес «уток» (5:1). В последних матчах «Кингз» уступили «Колорадо» (0:2; 1:4).

    «Сент-Луис»

    Команда из Миссури сыграла в 28 матчах «регулярки», в которых ей удалось накопить 33 очка. В турнирной таблице Западного дивизиона она занимает четвертое место.

    Совсем недавно «Сент-Луис» мог похвастаться отрезком из четырех поединков без поражений. Удачная серия началась с результативного рубилова с «Сан-Хосе» (7:6).

  • НХЛ. 717 шайба Овечкина, 1100 очко Малкина, гол и две передачи Панарина
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 марта
  • Вчера

    • В паре следующих матчей «музыканты» прибили «Анахайм» (5:4; 3:2). А затем была победа над «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ). В четырех же недавних встречах «ноты» только уступали.

    Сперва подопечные Крейга Беруби влетели «Лос-Анджелесу» (3:4 ОТ). А в других поединках «Сент-Луис» оказался слабее «Сан-Хосе» (2:3 ОТ) и «Вегаса» (4:5 ОТ; 1:5).

    Прогноз

    На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 4.46, а на победу «Сент-Луиса» — 2.18.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    На данный момент обе команды являются прямыми конкурентами за место в четверке плей-офф. Сейчас «Кингз» отстают от «Сент-Луиса» на 5 очков.

    В нынешнем сезоне эти соперники провели уже 6 поединков. Четырежды именно калифорнийский клуб оказался сильнее.

    Поэтому в домашней встрече коллективу Маклеллана реально отвоевать пару баллов разрыва. Наши прогноз и ставка — победа «Лос-Анджелеса» или ничья за 1.71.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бостон — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Миннесота — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Сонего — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ахмат — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо» — «Спартак»
  • Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото
    • 00:30 14/03/2021     ПСЖ — «Барселона»
  • Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
    • 02:36 11/03/2021     Никола Влашич
  • Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА. «Армейцы» показали безвольную игру
    • 19:27 13/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 18.03.2021 в 05:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.71.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры