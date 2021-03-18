В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 18 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

В 27 встречах регулярного сезона команда из Калифорнии смогла набрать 28 баллов. Сейчас она находится на пятом месте в таблице Западного дивизиона.

Но с результатами в последнее время у «королей» беда. В девяти недавних матчах «Лос-Анджелес» проиграл 7 раз. А с 27 февраля по 6 марта была серия из четырех потерь подряд.

Команда Тодда Маклеллана влетела «Миннесоте» (1:3; 3:4 ОТ), «Аризоне» (2:3) и «Сент-Луису» (2:3 ОТ). А 7 марта «короли» взяли у «музыкантов» реванш (4:3 ОТ).

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Затем были две встречи с «Анахаймом». В первом поединке «Лос-Анджелес» проиграл (5:6 ОТ), а во втором — разнес «уток» (5:1). В последних матчах «Кингз» уступили «Колорадо» (0:2; 1:4).

«Сент-Луис»

Команда из Миссури сыграла в 28 матчах «регулярки», в которых ей удалось накопить 33 очка. В турнирной таблице Западного дивизиона она занимает четвертое место.

Совсем недавно «Сент-Луис» мог похвастаться отрезком из четырех поединков без поражений. Удачная серия началась с результативного рубилова с «Сан-Хосе» (7:6).

В паре следующих матчей «музыканты» прибили «Анахайм» (5:4; 3:2). А затем была победа над «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ). В четырех же недавних встречах «ноты» только уступали.

Сперва подопечные Крейга Беруби влетели «Лос-Анджелесу» (3:4 ОТ). А в других поединках «Сент-Луис» оказался слабее «Сан-Хосе» (2:3 ОТ) и «Вегаса» (4:5 ОТ; 1:5).

Прогноз

На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 4.46, а на победу «Сент-Луиса» — 2.18.

На данный момент обе команды являются прямыми конкурентами за место в четверке плей-офф. Сейчас «Кингз» отстают от «Сент-Луиса» на 5 очков.

В нынешнем сезоне эти соперники провели уже 6 поединков. Четырежды именно калифорнийский клуб оказался сильнее.

Поэтому в домашней встрече коллективу Маклеллана реально отвоевать пару баллов разрыва. Наши прогноз и ставка — победа «Лос-Анджелеса» или ничья за 1.71.