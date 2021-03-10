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    «Питтсбург» снова разберется с «рейнджерами»?

    «Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч НХЛ 10 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Рейнджерс»
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    Марк Фридман
    В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 10 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.05
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Питтсбург»

    Команде из Питтсбурга наконец-то удалось ворваться в четверку сильнейших Восточного дивизиона. В 24 матчах регулярного сезона она заработала 29 очков.

    После двух поединков с «Айлендерс», в которых «Питтсбург» победил (4:3 ОТ) и проиграл всухую (0:2), «пингвины» у себя дома трижды кряду сошлись с «Филадельфией».

    В первой встрече с «летчиками» «Пенс» добыли крупную победу (5:2), после чего они были обыграны (3:4). А в последнем противостоянии команд из Пенсильвании «пингвины» снова оказались сильнее (4:3).

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    После изматывающих дуэлей с «Филадельфией» подопечные Майка Салливана у себя дома принимали «Рейнджерс». Но с гостями из Нью-Йорка «Питтсбург» разобрался без особых проблем (5:1).

    «Рейнджерс»

    Команда из Нью-Йорка застряла на шестой позиции в рейтинге Восточного дивизиона. Приняв участие в 23 поединках, она насобирала 23 очка.

    В паре последних матчей февраля «Рейнджерс» встретились с «Бостоном». В одной игре «синерубашечники» победили крупно (6:2), а в другой — сами уступили разгромно (1:4).

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    • После поединков с «Брюинз» «рейнджеры» добыли три победы кряду, чего в текущем сезоне с нью-йоркской командой еще не случалось.

    Сперва хоккеисты с Манхэттена обыграли «Баффало» (3:2), а затем пару раз катнули «Нью-Джерси» (6:1; 6:3). В последнем матче «Рейнджерс» открыли счет, но получили от «Питтсбурга» 5 голов в ответ (1:5).

    Прогноз

    На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.48, а на победу «Рейнджерс» — 3.01.

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    В последних матчах «Рейнджерс» стали набирать очки намного чаще. Неплохо они начали и недавнюю игру с «Питтсбургом».

    Однако «Пенс» решительно настроены на то, чтобы окопаться в топ-4 дивизиона, поэтому транжирить баллы, учитывая, что их преследует «Филадельфия», «пингвинам» никак нельзя. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1.70.

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    Прогноз и ставка на матч «Питтсбург» — «Рейнджерс» 10.03.2021 в 02:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.70.
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