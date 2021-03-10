ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа Сесар Аспиликуэта и Кай ХаверцРазница в ресурсах. Ослабленный «Эвертон» проиграл «Челси» «Рубин» — «Зенит»Шоу на огороде. Супергол Макарова и промах Дзюбы возродили интригу в РПЛ
  • 22:00
    • «Локомотив» вышел в полуфинал Западной конференции, обыграв «Йокерит»
  • 21:53
    • ЦСКА победил «Спартак» и выиграл серию первого раунда плей-офф КХЛ
  • 19:36
    • «Салават Юлаев» всухую обыграл «Трактор»
  • 18:04
    • Романцева выписали из больницы
  • 17:52
    • Назван состав сборной России на финальный этап КМ по лыжным гонкам
  • 17:41
    • Кузнецова обыграла Свитолину на турнире в Дубае
  • 15:09
    • Лев покинет сборную Германии после Евро-2020
    Все новости спорта

    Решит ли все «Авангард» в пятой встрече?

    «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.68) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 10 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард» — «Автомобилист»
    В матче 1/4 финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на арене «Балашиха» 10 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 10 Марта 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    Омская команда вышла в плей-офф со второго места в рейтинге Восточной конференции. В 60 играх «регулярки» она смогла заработать 84 балла.

    А в дебютной встрече 1/4 финала «Востока» «Авангард» без каких-либо проблем разобрался с «Автомобилистом» (3:0). В этом матче «ястребы» 38 раз стрельнули в створ ворот, реализовав 7.89% созданных моментов.

    Вторая игра между этими коллективами была напряженнее. Соперники устроили результативную рубку, в которой команда Боба Хартли вышла победителем (4:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    В первом матче в Екатеринбурге «Авангарду» было сложнее. Омская команда имела преимущество в атаке, но хозяева оказались точнее (1:2). А четвертый поединок «ястребы» вытащили в овертайме (4:3 ОТ).

    «Автомобилист»

    Под занавес регулярного чемпионата екатеринбуржцы сбавили обороты и в итоге финишировали седьмыми в рейтинге «Востока» с 68 баллами в копилке.

    Провалился «Автомобилист» и в стартовой плей-офф встрече с «Авангардом» (0:3). Во второй игре «Авто» навязало борьбу посерьезнее, но все равно слилось (3:4).

    Первый же домашний матч подопечные Билла Питерса провели увереннее. Они смогли выстоять, отразили 97.37% чужих бросков и сами забили парочку голов (2:1).

    Напряженной получилась и четвертая игра с «Авангардом». Снова «Автомобилист» стерпел поток бесконечных ударов «ястребов» (59). Но в овертайме екатеринбуржцы уже не выстояли (3:4 ОТ).

    Прогноз

    На победу «Авангарда» в пятом плей-офф матче букмекеры дают коэффициент 1.61, на ничью — 4.72, а на победу «Автомобилиста» — 5.20.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Три встречи из четырех предыдущих получились действительно непредсказуемыми. Трижды омичи забросили в сетку соперников 3+ шайбы.

    Имея солидный перевес в серии, команда Хартли постарается оформить выход в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.68.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.11
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Боруссия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ювентус — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ювентус — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сантос — Депортиво Лара
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Велес — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Томь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • Вчера в 02:17     Дэвид Мойес
  • Сюрпризы сезона. Пять команд, которые неожиданно выстрелили в топ-лигах Европы
    • 19:10 03/03/2021     Юрий Розанов
  • Больше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова
    • 21:42 03/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Авангард» — «Автомобилист» 10.03.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.68.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры