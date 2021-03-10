В матче 1/4 финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на арене «Балашиха» 10 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омская команда вышла в плей-офф со второго места в рейтинге Восточной конференции. В 60 играх «регулярки» она смогла заработать 84 балла.

А в дебютной встрече 1/4 финала «Востока» «Авангард» без каких-либо проблем разобрался с «Автомобилистом» (3:0). В этом матче «ястребы» 38 раз стрельнули в створ ворот, реализовав 7.89% созданных моментов.

Вторая игра между этими коллективами была напряженнее. Соперники устроили результативную рубку, в которой команда Боба Хартли вышла победителем (4:3).

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В первом матче в Екатеринбурге «Авангарду» было сложнее. Омская команда имела преимущество в атаке, но хозяева оказались точнее (1:2). А четвертый поединок «ястребы» вытащили в овертайме (4:3 ОТ).

«Автомобилист»

Под занавес регулярного чемпионата екатеринбуржцы сбавили обороты и в итоге финишировали седьмыми в рейтинге «Востока» с 68 баллами в копилке.

Провалился «Автомобилист» и в стартовой плей-офф встрече с «Авангардом» (0:3). Во второй игре «Авто» навязало борьбу посерьезнее, но все равно слилось (3:4).

Первый же домашний матч подопечные Билла Питерса провели увереннее. Они смогли выстоять, отразили 97.37% чужих бросков и сами забили парочку голов (2:1).

Напряженной получилась и четвертая игра с «Авангардом». Снова «Автомобилист» стерпел поток бесконечных ударов «ястребов» (59). Но в овертайме екатеринбуржцы уже не выстояли (3:4 ОТ).

Прогноз

На победу «Авангарда» в пятом плей-офф матче букмекеры дают коэффициент 1.61, на ничью — 4.72, а на победу «Автомобилиста» — 5.20.

Три встречи из четырех предыдущих получились действительно непредсказуемыми. Трижды омичи забросили в сетку соперников 3+ шайбы.

Имея солидный перевес в серии, команда Хартли постарается оформить выход в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.68.