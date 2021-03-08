ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосе Саломон РондонМаксимальная эффективность Рондона. Венесуэлец принес победу над «Ахматом» «Атлетико» — «Реал»Примера. «Валенсия» одолела «Вильярреал», «Осасуна» уступила «Барсе», мадридское дерби Маркус РашфордАПЛ. Манкунианское дерби, «Челси» принимает «Эвертон»
  • 22:25
    • «Бавария» вырвала победу у «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик
  • 21:02
    • «Ростов» разошелся миром с «Сочи»
  • 01:29
    • Ян — Стерлинг: где смотреть прямую трансляцию?
  • 01:14
    • ПСЖ разгромил «Брест» в Кубке Франции, Мбаппе оформил дубль
  • 01:05
    • «Лестер» вырвал победу у «Брайтона»
  • 00:57
    • «Барселона» обыграла «Осасуну», Месси сделал две голевых передачи
  • 00:39
    • Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Лацио»
    Все новости спорта

    «Филадельфия» приблизится к «Вашингтону» в таблице?

    «Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч НХЛ 8 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джоэл Фараби
    В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 8 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 08 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Филадельфия»

    Недавние потери очков оставили филадельфийскую команду на четвертом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 21 матче она заполучила 27 баллов.

    Последний раз дома «Филадельфия» играла 25 февраля. В «Веллс Фарго Центре» хозяева принимали «Рейнджерс» и затащили победу в результативной встрече (4:3).

    Пять других поединков «летчики» провели в гостях. Пару раз подопечные Алена Виньо сошлись с «Баффало». Дважды «Флайерз» раскатали оппонентов (3:0; 3:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    Соперником «Филадельфии» в следующих трех встречах был «Питтсбург». Сперва ребята Виньо уступили «Пенс» (2:5), а затем они взяли у «пингвинов» реванш (4:3). В третьем матче с «Питтсбургом» кряду «летчики» оказались слабее (3:4).

    «Вашингтон»

    Столичный клуб опустился на вторую позицию в зачете Восточного дивизиона. Приняв участие в 23 поединках, он сумел набрать 30 баллов.

    В четырех матчах из пяти последних «Вашингтон» победил. С 26 февраля по 4 марта «Кэпс» провели серию без поражений. Это самый длинный отрезок команды в текущем сезоне.

  • НХЛ. «Бостон» разгромил «Вашингтон», «Тампа» по буллитам проиграла «Чикаго»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 марта
  • Вчера

    • Сперва на «Кэпитал Уан Арене» хозяева разгромили «Питтсбург» (5:2). Затем были поединки с «Нью-Джерси» в Ньюарке, в которых столичный клуб оказался сильнее (5:2; 3:2).

    А недавним соперником «Вашингтона» был «Бостон». Коллектив Питера Лавиолетта одержал верх (2:1 Б), после чего «Кэпс» уступили крупно (1:5).

    Прогноз

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.68, а на победу «Вашингтона» — 2.97.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    После неудач в дерби с «Питтсбургом» «летчики» возвращаются домой, где будут играть при ограниченном количестве зрителей.

    В «Веллс Фарго Центре» хозяева при поддержке фанатов выложатся на максимум. Находясь в хорошей форме, «Флайерз» способны завоевать положительный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» в матче с коэффициентом 1.67.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.64
  • Прогноз на матч Даллас — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Урал — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аякс — Гронинген
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Уэска — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кротоне — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Н'Голо Канте и Бруну Фернандеш
  • «Челси» и «МЮ» не забили, но унылые «нули» разбавил скандал
    • 16:11 01/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Филадельфия» — «Вашингтон» 08.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.67.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры