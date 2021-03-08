В матче регулярного сезона НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «Веллс Фарго Центре» 8 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Филадельфия» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

Недавние потери очков оставили филадельфийскую команду на четвертом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 21 матче она заполучила 27 баллов.

Последний раз дома «Филадельфия» играла 25 февраля. В «Веллс Фарго Центре» хозяева принимали «Рейнджерс» и затащили победу в результативной встрече (4:3).

Пять других поединков «летчики» провели в гостях. Пару раз подопечные Алена Виньо сошлись с «Баффало». Дважды «Флайерз» раскатали оппонентов (3:0; 3:0).

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Соперником «Филадельфии» в следующих трех встречах был «Питтсбург». Сперва ребята Виньо уступили «Пенс» (2:5), а затем они взяли у «пингвинов» реванш (4:3). В третьем матче с «Питтсбургом» кряду «летчики» оказались слабее (3:4).

«Вашингтон»

Столичный клуб опустился на вторую позицию в зачете Восточного дивизиона. Приняв участие в 23 поединках, он сумел набрать 30 баллов.

В четырех матчах из пяти последних «Вашингтон» победил. С 26 февраля по 4 марта «Кэпс» провели серию без поражений. Это самый длинный отрезок команды в текущем сезоне.

Сперва на «Кэпитал Уан Арене» хозяева разгромили «Питтсбург» (5:2). Затем были поединки с «Нью-Джерси» в Ньюарке, в которых столичный клуб оказался сильнее (5:2; 3:2).

А недавним соперником «Вашингтона» был «Бостон». Коллектив Питера Лавиолетта одержал верх (2:1 Б), после чего «Кэпс» уступили крупно (1:5).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.68, а на победу «Вашингтона» — 2.97.

После неудач в дерби с «Питтсбургом» «летчики» возвращаются домой, где будут играть при ограниченном количестве зрителей.

В «Веллс Фарго Центре» хозяева при поддержке фанатов выложатся на максимум. Находясь в хорошей форме, «Флайерз» способны завоевать положительный результат. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» в матче с коэффициентом 1.67.