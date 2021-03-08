«Барыс»
Первый матч между этими командами состоялся 2 марта. В Магнитогорске гости из Нур-Султана повели в счете, затащили первый период, а затем позволили соперникам слишком многое и уступили (4:7).
Во второй игре «Барыс» не допускал серьезных осечек у своих ворот. Встреча дошла до дополнительного времени, где Даррен Диц вколотил победную для казахстанцев шайбу (2:1 ОТ).
Установив равенство в серии — 1:1, соперники провели третий матч в Нур-Султане. Снова ребята Юрия Михайлиса открыли счет, после чего позволили «Магнитке» отыграться (1:2).
В регулярном чемпионате «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции. В 60 встречах команда заработала 69 очков.
«Металлург» Мг
В дебютной встрече магнитогорский коллектив поплыл в первом периоде. Но на камбэк «Барыса» «Магнитка» ответила своим возвращением и спасла игру (7:4).
Второй матч получился не таким веселым. И снова «Металлургу» Мг пришлось отыгрываться. А в овертайме «лисы» слились на 29-й секунде (1:2 ОТ).
Отправившись в гости в Нур-Султан, команда Ильи Воробьева опять пропустила первой. Но еще одна волевая победа (2:1) позволила магнитогорцам повести в серии — 2:1.
В регулярном сезоне «Металлург» Мг набрал 81 очко в 60 играх, благодаря чему «сталевары» заняли третье место в зачете Восточной конференции.
Прогноз
Победа «Барыса» в четвертой игре оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.33.
Два матча из трех прошли скромно. Суммарно соперники забивали 2-3 гола. Поэтому особого смысла ждать высокой результативности в следующем поединке нет.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.77.