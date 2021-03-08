В четвертом матче 1/4 финала «Востока» «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Барыс Арене» 8 марта. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Первый матч между этими командами состоялся 2 марта. В Магнитогорске гости из Нур-Султана повели в счете, затащили первый период, а затем позволили соперникам слишком многое и уступили (4:7).

Во второй игре «Барыс» не допускал серьезных осечек у своих ворот. Встреча дошла до дополнительного времени, где Даррен Диц вколотил победную для казахстанцев шайбу (2:1 ОТ).

Установив равенство в серии — 1:1, соперники провели третий матч в Нур-Султане. Снова ребята Юрия Михайлиса открыли счет, после чего позволили «Магнитке» отыграться (1:2).

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В регулярном чемпионате «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции. В 60 встречах команда заработала 69 очков.

«Металлург» Мг

В дебютной встрече магнитогорский коллектив поплыл в первом периоде. Но на камбэк «Барыса» «Магнитка» ответила своим возвращением и спасла игру (7:4).

Второй матч получился не таким веселым. И снова «Металлургу» Мг пришлось отыгрываться. А в овертайме «лисы» слились на 29-й секунде (1:2 ОТ).

Отправившись в гости в Нур-Султан, команда Ильи Воробьева опять пропустила первой. Но еще одна волевая победа (2:1) позволила магнитогорцам повести в серии — 2:1.

В регулярном сезоне «Металлург» Мг набрал 81 очко в 60 играх, благодаря чему «сталевары» заняли третье место в зачете Восточной конференции.

Прогноз

Победа «Барыса» в четвертой игре оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.33.

Два матча из трех прошли скромно. Суммарно соперники забивали 2-3 гола. Поэтому особого смысла ждать высокой результативности в следующем поединке нет.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.77.