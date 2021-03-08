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    Чем закончится четвертая встреча в серии?

    «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.77) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 8 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Металлург» Мг
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    Мэтт Фрэттин
    В четвертом матче 1/4 финала «Востока» «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Барыс Арене» 8 марта. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 08 Марта 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 14:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Барыс»

    Первый матч между этими командами состоялся 2 марта. В Магнитогорске гости из Нур-Султана повели в счете, затащили первый период, а затем позволили соперникам слишком многое и уступили (4:7).

    Во второй игре «Барыс» не допускал серьезных осечек у своих ворот. Встреча дошла до дополнительного времени, где Даррен Диц вколотил победную для казахстанцев шайбу (2:1 ОТ).

    Установив равенство в серии — 1:1, соперники провели третий матч в Нур-Султане. Снова ребята Юрия Михайлиса открыли счет, после чего позволили «Магнитке» отыграться (1:2).

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    В регулярном чемпионате «Барыс» занял шестое место в таблице Восточной конференции. В 60 встречах команда заработала 69 очков.

    «Металлург» Мг

    В дебютной встрече магнитогорский коллектив поплыл в первом периоде. Но на камбэк «Барыса» «Магнитка» ответила своим возвращением и спасла игру (7:4).

    Второй матч получился не таким веселым. И снова «Металлургу» Мг пришлось отыгрываться. А в овертайме «лисы» слились на 29-й секунде (1:2 ОТ).

    Отправившись в гости в Нур-Султан, команда Ильи Воробьева опять пропустила первой. Но еще одна волевая победа (2:1) позволила магнитогорцам повести в серии — 2:1.

    В регулярном сезоне «Металлург» Мг набрал 81 очко в 60 играх, благодаря чему «сталевары» заняли третье место в зачете Восточной конференции.

    Прогноз

    Победа «Барыса» в четвертой игре оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.33.

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    Два матча из трех прошли скромно. Суммарно соперники забивали 2-3 гола. Поэтому особого смысла ждать высокой результативности в следующем поединке нет.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.77.

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