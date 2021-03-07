В третьем матче 1/4 финала «Востока» «Трактор» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Трактор Арене» 7 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. «Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Первый матч с «Салаватом Юлаевым», прошедший в Уфе 3 марта, гости из Челябинска провели достойно. Забросив по шайбе в каждом периоде, «танкисты» добыли победу (3:1) и вышли вперед в серии.

Во втором поединке «Трактор» открыл счет и взял верх в стартовой двадцатиминутке. Но «юлаевцы» и их настойчивость перевели встречу в овертайм, где челябинцы уже не выстояли (2:3 ОТ).

Вторая игра получилась равной. За весь матч команда Анвара Гатиятулина смогла нанести 32 броска в створ, 6.25% из которых стали голевыми. А 31 попытку уфимцев «медведи» отразили.

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В регулярном сезоне «Трактор» занял пятую строчку в зачете Восточной конференции. В 60 поединках коллектив Гатиятулина заработал 74 балла.

«Салават Юлаев»

В первой встрече в рамках 1/4 финала «Востока» хозяева на «Уфа-Арене» пропустили быстрый гол, так же быстро восстановили равенство, но все равно уступили в основное время (1:3).

После неудачного стартового поединка «юлаевцы» намерены были отыграться, вот только снова пропустили первыми. К счастью, камбэк позволил «Салавату Юлаеву» дотянуть матч до овертайма, где Теему Хартикайнен дожал гостей (3:2 ОТ).

В этом матче уфимцы нанесли 34 броска в створ, что всего лишь на 2 удара больше, чем у соперников. Но 8.82% реализации хватило для того, чтобы выровнять положение в серии.

В ходе регулярного чемпионата «Салават Юлаев» заработал 81 очко. А в таблице Восточной конференции команда Томи Ламсы оказалась на четвертой позиции.

Прогноз

Победа «Трактора» в домашней игре оценивается в 2.53, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.63.

В обоих матчах в Уфе сильнейшей стороной считались хозяева. Но ребята Анвара Гатиятулина устроили жесткую зарубу и смогли в гостях вымотать «юлаевцев».

Теперь дома челябинцы встретят «Салават Юлаев» несколькими голами в их сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 2 с коэффициентом 1.68.