В третьем матче 1/4 финала «Запада» «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч пройдет в «Парке Легенд» 7 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Оба матча против ЦСКА красно-белые провалили. В первой встрече «гладиаторы» сумели отстоять на ноль в основное время, но сдались в овертайме (0:1 ОТ).

В следующем поединке вся веселуха началась во втором периоде. Сперва команды обменялись голами, после чего «Спартак» получил в свою сетку четыре безответных шайбы (1:5).

Во втором матче команда Олега Знарка нанесла 18 бросков в створ ворот, 1 из которых (5.56%) оказался удачным. А вот в обороне гости справились только с 80% угроз.

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Регулярный чемпионат «Спартак» завершил на восьмой позиции, выиграв заочную битву у «Витязя». В 60 встречах красно-белые набрали 63 балла.

ЦСКА

Другой представитель Москвы ожидаемо был сильнее. В первом матче «коням» пришлось повозиться до овертайма, а в дополнительное время Максим Шалунов все решил в их пользу (1:0 ОТ).

Вторую игру ЦСКА провел в привычной манере, настреляв в сетку «Спартака» пачку из пяти шайб. Четыре гола «армейцы» забили после счета 1:1, благодаря чему закончили матч погромом (5:1).

В этом поединке подопечные Игоря Никитина реализовали 20% созданных моментов (5 бросков из 25), а в защите «кони» отразили 17 выстрелов со стороны красно-белых.

В ходе всей «регулярки» ЦСКА был действительно хорош, благодаря чему он занял первое место в Западной конференции, набрав в 60 играх 91 балл.

Прогноз

Победа «Спартака» в предстоящем матче оценивается в 3.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу ЦСКА — 1.82.

Команда Знарка в первой игре долго терпела, а во второй пыталась навязывать борьбу и посыпалась. В подобном ключе пройдут и оставшиеся матчи.

«Армейцы» не захотят долго тянуть серию с явно слабейшим соперником. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с коэффициентом 1.82.