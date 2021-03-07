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    Что подарит зрителям очередное столичное дерби?

    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.82) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
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    ЦСКА — «Спартак». Первый матч (1:0 ОТ)
    В третьем матче 1/4 финала «Запада» «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч пройдет в «Парке Легенд» 7 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Марта 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Оба матча против ЦСКА красно-белые провалили. В первой встрече «гладиаторы» сумели отстоять на ноль в основное время, но сдались в овертайме (0:1 ОТ).

    В следующем поединке вся веселуха началась во втором периоде. Сперва команды обменялись голами, после чего «Спартак» получил в свою сетку четыре безответных шайбы (1:5).

    Во втором матче команда Олега Знарка нанесла 18 бросков в створ ворот, 1 из которых (5.56%) оказался удачным. А вот в обороне гости справились только с 80% угроз.

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    Регулярный чемпионат «Спартак» завершил на восьмой позиции, выиграв заочную битву у «Витязя». В 60 встречах красно-белые набрали 63 балла.

    ЦСКА

    Другой представитель Москвы ожидаемо был сильнее. В первом матче «коням» пришлось повозиться до овертайма, а в дополнительное время Максим Шалунов все решил в их пользу (1:0 ОТ).

    Вторую игру ЦСКА провел в привычной манере, настреляв в сетку «Спартака» пачку из пяти шайб. Четыре гола «армейцы» забили после счета 1:1, благодаря чему закончили матч погромом (5:1).

    В этом поединке подопечные Игоря Никитина реализовали 20% созданных моментов (5 бросков из 25), а в защите «кони» отразили 17 выстрелов со стороны красно-белых.

    В ходе всей «регулярки» ЦСКА был действительно хорош, благодаря чему он занял первое место в Западной конференции, набрав в 60 играх 91 балл.

    Прогноз

    Победа «Спартака» в предстоящем матче оценивается в 3.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу ЦСКА — 1.82.

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    Команда Знарка в первой игре долго терпела, а во второй пыталась навязывать борьбу и посыпалась. В подобном ключе пройдут и оставшиеся матчи.

    «Армейцы» не захотят долго тянуть серию с явно слабейшим соперником. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с коэффициентом 1.82.

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