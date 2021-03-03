В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Баффало». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 3 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Команда из Нью-Йорка после 19 сыгранных матчей имеет 17 очков в резерве. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на шестой строчке.

После неудачной серии из четырех поражений «Рейнджерс» добыли три победы в пяти недавних поединках. В «Веллс Фарго Центре» гости обыграли «Филадельфию» (3:2 Б).

В следующем матче подопечные Дэвида Куинна на «Кэпитал Уан Арене» раскатали «Вашингтон» (4:1). Позже была потеря очков в игре с «Филадельфией» (3:4).

Все прогнозы на НХЛ

Два крайних поединка «Рейнджерс» провели в «Мэдисон Сквер Гарден». Сперва «синерубашечники» снесли «Бостон» (6:2), а затем сами были крупно обыграны «Бис» (1:4).

«Баффало»

Хоккейный клуб из Буффало также сыграл в 19 поединках, в ходе которых ему удалось насобирать всего 15 очков. В Восточном дивизионе команда восьмая.

Однако в паре матчей из трех последних на выезде «Баффало» сумел победить. Это были встречи с «Нью-Джерси». В первой игре «мечи» взяли очки 20 февраля (3:2).

После нее команда Ральфа Крюгера уступила «Айлендерс» (2:3), а затем в Ньюарке она снова разобралась с «дьяволами» (4:1). Три следующих матча «Себс» провалили.

В очередном поединке с «Нью-Джерси» «Баффало» проиграл в овертайме (3:4 ОТ). А в недавних матчах «мечи» дважды оказались слабее «Айлендерс» (0:3; 0:3).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.62, а на победу «Баффало» — 2.94.

В «Мэдисон Сквер Гарден» встретятся далеко не самые сильные клубы дивизиона. Но у «синерубашечников» турнирное положение, показатели в атаке и защите выглядят получше.

В текущем сезоне обе команды по разу победили в двух личных встречах. В третьем поединке подопечные Куинна порадуют болельщиков еще одним удачным выступлением против «Себс». Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 1.67.