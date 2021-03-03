ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Елизавета ТуктамышеваТуктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко Н'Голо Канте и Бруну Фернандеш«Челси» и «МЮ» не забили, но унылые «нули» разбавил скандал «Арсенал» еще может спасти сезон — считают медиаПока «Арсенал» возрождается, «Лестер» увядает
  • 20:34
    • Спицов сломал руку после падения на тренировке
  • 20:17
    • Новичок «Краснодара» повредил крестообразные связки колена
  • 19:47
    • Вратарь «Зенита» выбыл из строя на месяц
  • 18:56
    • СМИ: Ибрагимович из-за травмы пропустит оба матча Лиги Европы с «МЮ»
  • 18:43
    • Биатлонист Иродов выиграл золото в спринте на ЧМ среди юниоров
  • 18:23
    • Сноубордист Логинов завоевал золото ЧМ в параллельном гигантском слаломе, у Надыршиной — серебро
  • 18:08
    • Полиция проводит обыски и допросы в офисах «Барселоны»
    Все новости спорта

    В Нью-Йорке «Рейнджерс» разберутся с «Баффало»?

    «Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч НХЛ 3 марта 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Баффало»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Баффало». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 3 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рейнджерс»

    Команда из Нью-Йорка после 19 сыгранных матчей имеет 17 очков в резерве. В турнирной таблице Восточного дивизиона она находится на шестой строчке.

    После неудачной серии из четырех поражений «Рейнджерс» добыли три победы в пяти недавних поединках. В «Веллс Фарго Центре» гости обыграли «Филадельфию» (3:2 Б).

    В следующем матче подопечные Дэвида Куинна на «Кэпитал Уан Арене» раскатали «Вашингтон» (4:1). Позже была потеря очков в игре с «Филадельфией» (3:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Два крайних поединка «Рейнджерс» провели в «Мэдисон Сквер Гарден». Сперва «синерубашечники» снесли «Бостон» (6:2), а затем сами были крупно обыграны «Бис» (1:4).

    «Баффало»

    Хоккейный клуб из Буффало также сыграл в 19 поединках, в ходе которых ему удалось насобирать всего 15 очков. В Восточном дивизионе команда восьмая.

    Однако в паре матчей из трех последних на выезде «Баффало» сумел победить. Это были встречи с «Нью-Джерси». В первой игре «мечи» взяли очки 20 февраля (3:2).

  • НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Айлендерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 марта
  • Сегодня

    • После нее команда Ральфа Крюгера уступила «Айлендерс» (2:3), а затем в Ньюарке она снова разобралась с «дьяволами» (4:1). Три следующих матча «Себс» провалили.

    В очередном поединке с «Нью-Джерси» «Баффало» проиграл в овертайме (3:4 ОТ). А в недавних матчах «мечи» дважды оказались слабее «Айлендерс» (0:3; 0:3).

    Прогноз

    На победу «Рейнджерс» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.62, а на победу «Баффало» — 2.94.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    В «Мэдисон Сквер Гарден» встретятся далеко не самые сильные клубы дивизиона. Но у «синерубашечников» турнирное положение, показатели в атаке и защите выглядят получше.

    В текущем сезоне обе команды по разу победили в двух личных встречах. В третьем поединке подопечные Куинна порадуют болельщиков еще одним удачным выступлением против «Себс». Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 1.67.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Мирандес — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бенфика — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.32
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чикаго — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Герасимов — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Медведев — Лайович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вавринка — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Зверев — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Карабах — Габала
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Артемий Панарин
  • Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности
    • 23:34 23/02/2021     «Динамо» — «Краснодар»
  • Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    • 02:09 26/02/2021     Оливье Жиру
  • Гол Жиру сломал все планы Симеоне. «Атлетико» оказался на грани вылета из ЛЧ
    • 15:52 24/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Баффало» 03.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.67.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры