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    «Рейнджерс» проведут еще один уверенный матч с «Бостоном»?

    «Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Бостон»
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    Павел Бучневич
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 28 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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  • 1.95
  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    В 18 матчах регулярного чемпионата нью-йоркская команда взяла 17 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она временно поднялась на шестую позицию.

    Совсем недавно «Рейнджерс» проиграли четыре встречи кряду. В этом отрезке «синерубашечники» уступили «Айлендерс» (0:2), «Бостону» (2:3 ОТ; 0:1) и «Нью-Джерси» (2:5).

    Но позже подопечные Дэвида Куинна смогли обломать полосу неудач благодаря победе над «Филадельфией» (3:2 Б). Далее нью-йоркский клуб разгромил «Вашингтон» (4:1).

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    Затем была еще одна игра с «Филадельфией». В очередной дуэли с «Флайерз» «рейнджеры» уступили (3:4). А в поединке с «Бостоном» команда Куинна победила крупно (6:2).

    «Бостон»

    Бостонский клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 18 играх регулярного чемпионата ему удалось накопить 24 балла.

    В первой половине февраля «Бостон» добыл 5 побед кряду. В упомянутом отрезке «медведи» обыграли «Вашингтон» (5:3), «Филадельфию» (4:3 ОТ; 2:1) и «Рейнджерс» (3:2 ОТ; 1:0).

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    • А в последних 5 встречах подопечные Брюса Кэссиди четырежды проиграли. Сперва «Бис» уступили «Айлендерс» (2:4), а затем они влетели «Нью-Джерси» (2:3).

    Далее «медведи» смогли разгромить «Филадельфию», после чего «Бостон» крупно проиграл двум нью-йоркским командам. «Бис» были разбиты «Айлендерс» (2:7) и «Рейнджерс» (2:6).

    Прогноз

    На победу «Рейнджерс» букмекеры предлагают поставить за 3.08, ничья оценивается в 4.52, а победа «Бостона» — в 2.08.

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    Недавняя личная встреча лидеров с одним из аутсайдеров неожиданно закончилась разгромом «Бостона».

    Во второй игре кряду «Бис» попытаются взять реванш, но в свою сетку они все равно получат несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 с коэффициентом 2.07.

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