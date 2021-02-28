В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 28 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В 18 матчах регулярного чемпионата нью-йоркская команда взяла 17 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона она временно поднялась на шестую позицию.

Совсем недавно «Рейнджерс» проиграли четыре встречи кряду. В этом отрезке «синерубашечники» уступили «Айлендерс» (0:2), «Бостону» (2:3 ОТ; 0:1) и «Нью-Джерси» (2:5).

Но позже подопечные Дэвида Куинна смогли обломать полосу неудач благодаря победе над «Филадельфией» (3:2 Б). Далее нью-йоркский клуб разгромил «Вашингтон» (4:1).

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Затем была еще одна игра с «Филадельфией». В очередной дуэли с «Флайерз» «рейнджеры» уступили (3:4). А в поединке с «Бостоном» команда Куинна победила крупно (6:2).

«Бостон»

Бостонский клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 18 играх регулярного чемпионата ему удалось накопить 24 балла.

В первой половине февраля «Бостон» добыл 5 побед кряду. В упомянутом отрезке «медведи» обыграли «Вашингтон» (5:3), «Филадельфию» (4:3 ОТ; 2:1) и «Рейнджерс» (3:2 ОТ; 1:0).

А в последних 5 встречах подопечные Брюса Кэссиди четырежды проиграли. Сперва «Бис» уступили «Айлендерс» (2:4), а затем они влетели «Нью-Джерси» (2:3).

Далее «медведи» смогли разгромить «Филадельфию», после чего «Бостон» крупно проиграл двум нью-йоркским командам. «Бис» были разбиты «Айлендерс» (2:7) и «Рейнджерс» (2:6).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» букмекеры предлагают поставить за 3.08, ничья оценивается в 4.52, а победа «Бостона» — в 2.08.

Недавняя личная встреча лидеров с одним из аутсайдеров неожиданно закончилась разгромом «Бостона».

Во второй игре кряду «Бис» попытаются взять реванш, но в свою сетку они все равно получат несколько шайб. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 с коэффициентом 2.07.