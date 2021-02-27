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    «Трактор» проведет уверенный матч в Магнитогорске?

    «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 1.59) на хоккейный матч КХЛ 27 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Трактор»
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    «Трактор»
    В матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Матч пройдет на арене «Металлург» 27 февраля. Начало встречи — в 12:00 мск. «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы в 59 играх регулярного сезона набрали 80 очков. В Восточной конференции они находятся на четвертой позиции.

    После яркого отрезка из десяти победных матчей «Металлург» Мг потерпел 3 поражения в 5 последних встречах. А начали транжирить баллы «лисы» в игре с «Йокеритом» (2:5).

    Далее было поражение как раз в дуэли с «Трактором» (4:3), которое завершилось в овертайме (3:4). Позже «сталевары» по буллитам обыграли «Витязь» (1:1, 3:0).

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    В одном из крайних матчей «Магнитка» минимально уступила «Нефтехимику» (0:1), а затем была победа над «Ак Барсом» (3:2 Б).

    «Трактор»

    Команда из Челябинска в 59 играх регулярного чемпионата набрала 72 очка. Сейчас она занимает пятую позицию в Восточной конференции и уже никуда не сдвинется.

    Последняя очная встреча с «Магниткой» прошла в Челябинске 16 февраля. Тогда «танкисты» смогли дожать своих соперников в овертайме (4:3).

    Далее «Трактор» провел еще четыре поединка, в двух из которых он победил. Сперва подопечные Анвара Гатиятулина в Москве разобрались с ЦСКА (2:1).

    Позже «медведи» проиграли «Динамо» Минск (2:3 ОТ) и «Сибири» (2:4). Недавняя же встреча завершилась для «Трактора» победой в дуэли с «Торпедо» (3:2).

    Прогноз

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Трактора» — 3.66.

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    Грядущий поединок гости проведут результативно, так как в последних 12 матчах челябинцы забивали минимум 2 шайбы в основное время.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 1.5 с коэффициентом 1.59.

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