В матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Трактор». Матч пройдет на арене «Металлург» 27 февраля. Начало встречи — в 12:00 мск. «Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорцы в 59 играх регулярного сезона набрали 80 очков. В Восточной конференции они находятся на четвертой позиции.

После яркого отрезка из десяти победных матчей «Металлург» Мг потерпел 3 поражения в 5 последних встречах. А начали транжирить баллы «лисы» в игре с «Йокеритом» (2:5).

Далее было поражение как раз в дуэли с «Трактором» (4:3), которое завершилось в овертайме (3:4). Позже «сталевары» по буллитам обыграли «Витязь» (1:1, 3:0).

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В одном из крайних матчей «Магнитка» минимально уступила «Нефтехимику» (0:1), а затем была победа над «Ак Барсом» (3:2 Б).

«Трактор»

Команда из Челябинска в 59 играх регулярного чемпионата набрала 72 очка. Сейчас она занимает пятую позицию в Восточной конференции и уже никуда не сдвинется.

Последняя очная встреча с «Магниткой» прошла в Челябинске 16 февраля. Тогда «танкисты» смогли дожать своих соперников в овертайме (4:3).

Далее «Трактор» провел еще четыре поединка, в двух из которых он победил. Сперва подопечные Анвара Гатиятулина в Москве разобрались с ЦСКА (2:1).

Позже «медведи» проиграли «Динамо» Минск (2:3 ОТ) и «Сибири» (2:4). Недавняя же встреча завершилась для «Трактора» победой в дуэли с «Торпедо» (3:2).

Прогноз

Победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Трактора» — 3.66.

Грядущий поединок гости проведут результативно, так как в последних 12 матчах челябинцы забивали минимум 2 шайбы в основное время.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 1.5 с коэффициентом 1.59.