В матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Казанская команда в 58 встречах сезона смогла завоевать 89 очков. Регулярный чемпионат она закончит на первом месте в зачете Восточной конференции.

В феврале «Ак Барс» вышел на семь шесть раз. Но только в четырех матчах «коты» победили. В начале этого месяца зеленые обыграли «Трактор» (3:2) и «Автомобилист» (3:2).

А затем была гостевая встреча с «Магниткой», в которой ребята Дмитрия Квартальнова уступили крупно (0:3). Позже казанцы в Латвии взяли верх над рижским «Динамо» (4:3).

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В паре недавних матчей «Ак Барс» снова подарил очки соперникам. В основное время «коты» слились «Салавату Юлаеву» (2:3), а в овертайме они оказались слабее «Спартака» (2:3). Крайняя встреча завершилась для коллектива Квартальнова победой над «Барысом» в добавочном периоде (4:3).

«Металлург» Мг

Магнитогорский коллектив также провел 58 матчей в регулярном сезоне и заработал в них 78 очков. В зачете Восточной конференции он находится в топ-3.

В начале февраля «Металлург» Мг хлопнул «Барыс» (3:1) и продлил свою выигрышную серию до восьми поединков. А затем «сталевары» разбили «Ак Барс» (3:0).

Далее была еще одна встреча с «Барысом», в которой «Магнитка» оказалась сильнее (3:2). А прервалась серия побед 14 февраля, когда «лисы» крупно влетели «Йокериту» (2:5).

В другой игре «Металлург» Мг уступил «Трактору» в дополнительное время (4:3), после чего коллектив Ильи Воробьева победил «Витязь» по буллитам (1:1, 3:0). В последнем матче магнитогорцы слились «Нефтехимику» (0:1).

Прогноз

На победу «Ак Барса» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.94, на ничью они дают коэффициент 4.14, а на победу «Металлурга» Мг — 3.36.

Казанская команда раньше всех обеспечила себе путевку в плей-офф. С того момента «коты» часто транжирят баллы, но все равно остаются лидерами конференции.

«Магнитка» играет чуть лучше и сможет в гостевой встрече выступить удачно. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг с форой +1 за 1.66.