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    Игра в Ванкувере получится закрытой

    «Ванкувер» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 1.73) на хоккейный матч НХЛ 22 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Виннипег»
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    Бо Хорват
    В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет на «Роджер Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ванкувер»

    В турнирной таблице Северного дивизиона канадская команда из Ванкувера находится на шестом месте. В 21 игре регулярного чемпионата она заработала 17 баллов.

    Первую половину текущего месяца «Ванкувер» хотел бы поскорее забыть, так как он потерпел 6 поражений кряду в период со 2 по 12 февраля.

    Уступили «Накс» «Монреалю» (2:6; 3:5), «Торонто» (3:7; 1:5; 1:3) и «Калгари» (1:3). Перервать печальный отрезок команде Трэвиса Грина удалось в другом матче с «Калгари» (3:1)

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    Однако в третьем поединке против «огоньков» «Ванкувер» уступил в овертайме (3:4), после чего «Накерс» разгромили «Калгари» в их четвертой встрече кряду (5:1). В последнем матче ребята Трэвиса Грина уступили «Виннипегу» (0:2).

    «Виннипег»

    В отличие от «Ванкувера», «Виннипег» сейчас выглядит получше и занимает место в тройке лидеров Северного дивизиона. В 17 играх он получил 21 очко.

    Несмотря на позицию в топ-3, «Виннипег» пока не особо стабилен. «Воздушная армия» чередует победы необязательными потерями.

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    • К примеру, 12 февраля подопечные Пола Мориса раскатали «Оттаву» (5:1), а в следующем матче с аутсайдером Северного дивизиона «Джетс» оказались слабее (1:2).

    Затем «Виннипег» одержал верх над «Эдмонтоном» (6:5), после чего влетел «Ойлерз» (2:3). В недавнем поединке была победа над «Ванкувером» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.52, а на победу «Виннипега» — 2.61.

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    Оба раза в текущем сезоне команды между собой сыграли относительно скромно. Канадские клубы, забивающие много, ни разу не превысили тотал больше 5.

    В грядущей игре, где «Ванкувер» будет чаще обороняться, большого количества голов также не ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.73.

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