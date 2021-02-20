В матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Йокерит» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Финский клуб сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата и накопил в них 66 баллов. В таблице Западной конференции «джокеры» замыкают топ-5.

Февральские выступления «Йокерит» начал с потери очков как раз в дуэли с «Динамо» Москва (1:5). А после разгрома от бело-голубых «шуты» обыграли «Куньлунь» (2:1).

В трех следующих встречах коллектив Лаури Марьямяки потерпел поражения от СКА (2:3), «Северстали» в дополнительное время (1:2) и «Куньлуня» в овертайме (4:5).

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Разбавить предыдущие потери «Йокериту» удалось 14 февраля. Тогда финны разнесли «Магнитку» (5:2). А в недавнем поединке «джокеры» влетели минскому «Динамо» по буллитам (2:2, 0:3).

«Динамо» Москва

Коллектив из столицы в турнирной таблице Западной конференции закрепился на третьем месте. В 57 поединках регулярного сезона он набрал 78 очков.

После потери баллов в игре с «Барысом» 21 января (0:2) «Динамо» Москва удалось провести серию из пяти побед в основное время в родных стенах.

Подопечные Владимира Крикунова одержали верх над «Динамо» Рига (5:2), ЦСКА (4:1), «Сочи» (4:0), СКА (2:0) и «Йокеритом» (5:1).

А прервался данный отрезок поражением от «Торпедо» по буллитам (2:2, 1:2). Три недавних поединка закончились для «Динамо» Москва победами над «Северсталью» (5:2), «Динамо» Минск (6:4) и СКА (3:1).

Прогноз

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.51, на ничью — 4.20, а на победу «Динамо» Москва — 2.44.

В недавней игре против минского «Динамо» «шуты» слились в серии буллитов, но все равно смогли завоевать путевку в плей-офф. Теперь «джокеры» могут на время расслабиться.

В трех очных матчах из четырех последних команды забивали 5+ голов. Высокой результативностью должна запомниться и эта игра, где финны хотели бы взять реванш за недавнее разгромное поражение. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.69.