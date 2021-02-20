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    Каким для «Трактора» получится выезд в Минск?

    «Динамо» Минск — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Трактор»
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    «Трактор»
    В матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Минск-Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. «Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда застряла на седьмой строчке в таблице Западной конференции. Она сыграла в 56 матчах «регулярки» и смогла заработать в них 63 очка.

    В этом месяце «Динамо» Минск провело только пять поединков. В трех встречах «зубры» проиграли. В самом начале февраля было поражение от «Авангарда» (1:3).

    После неудачного выезда в Балашиху подопечные Крэйга Вудкрофта встретились с «Витязем» в Подольске. Очередная гостевая игра оказалась провальной (1:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед Евротуром «Динамо» Минск успело победить «Сочи» (4:3), а после паузы на матчи сборных белорусы уступили «Динамо» Москва (4:6), а также взяли верх над «Йокеритом» по буллитам (2:2, 3:0).

    «Трактор»

    Челябинский коллектив в 56 поединках сезона сумел заработать 69 баллов. Благодаря этому он закрепился в топ-5 Восточной конференции.

    В начале февраля «Трактор» у себя принимал «Ак Барс». Напряженная встреча закончилась для хозяев потерей очков (2:3). А вот в следующих пяти матчах «медведи» одержали 4 победы.

    Сперва подопечные Анвара Гатиятулина дома хлопнули «Нефтехимик» (5:3). А затем «танкисты» взяли верх над «Амуром» в серии послематчевых бросков (2:2, 2:1).

    Перед паузой на игры сборных «Трактор» уступил ЦСКА по буллитам (2:2, 3:2), после чего в овертайме челябинцы победили «Магнитку» (4:3). В недавнем матче ребята Гатиятулина были сильнее ЦСКА (2:1).

    Прогноз

    На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.00, а на победу «Трактора» — 2.41.

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    Пока минская команда пытается пробиться в плей-офф, «Трактор» играет в свое удовольствие. Челябинцы обыгрывают соперников, улучшая положение в таблице.

    В гостях команда Гатиятулина может подпортить жизнь «Динамо» Минск. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с форой 0 за 1.89.

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