В матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Минск-Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 17:30 мск. «Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Белорусская команда застряла на седьмой строчке в таблице Западной конференции. Она сыграла в 56 матчах «регулярки» и смогла заработать в них 63 очка.

В этом месяце «Динамо» Минск провело только пять поединков. В трех встречах «зубры» проиграли. В самом начале февраля было поражение от «Авангарда» (1:3).

После неудачного выезда в Балашиху подопечные Крэйга Вудкрофта встретились с «Витязем» в Подольске. Очередная гостевая игра оказалась провальной (1:3).

Все прогнозы на КХЛ

Перед Евротуром «Динамо» Минск успело победить «Сочи» (4:3), а после паузы на матчи сборных белорусы уступили «Динамо» Москва (4:6), а также взяли верх над «Йокеритом» по буллитам (2:2, 3:0).

«Трактор»

Челябинский коллектив в 56 поединках сезона сумел заработать 69 баллов. Благодаря этому он закрепился в топ-5 Восточной конференции.

В начале февраля «Трактор» у себя принимал «Ак Барс». Напряженная встреча закончилась для хозяев потерей очков (2:3). А вот в следующих пяти матчах «медведи» одержали 4 победы.

Сперва подопечные Анвара Гатиятулина дома хлопнули «Нефтехимик» (5:3). А затем «танкисты» взяли верх над «Амуром» в серии послематчевых бросков (2:2, 2:1).

Перед паузой на игры сборных «Трактор» уступил ЦСКА по буллитам (2:2, 3:2), после чего в овертайме челябинцы победили «Магнитку» (4:3). В недавнем матче ребята Гатиятулина были сильнее ЦСКА (2:1).

Прогноз

На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.00, а на победу «Трактора» — 2.41.

Пока минская команда пытается пробиться в плей-офф, «Трактор» играет в свое удовольствие. Челябинцы обыгрывают соперников, улучшая положение в таблице.

В гостях команда Гатиятулина может подпортить жизнь «Динамо» Минск. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с форой 0 за 1.89.