В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Детройт» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

После 18 матчей регулярного первенства команда из Детройта имеет в своем резерве всего 11 баллов. В таблице Центрального дивизиона она последняя.

С 23 января по 6 февраля «Детройт» проиграл соперникам в восьми поединках кряду. А разбавить печальную серию «крылышкам» удалось благодаря разгромной победе над «Флоридой» (4:1).

После удачной игры с «пантерами» подопечные Джеффа Блашилла уступили «котам» во втором матче (1:2). Затем была встреча с «Нэшвиллом», в которой «Ред Уингз» также оказались слабее (2:3).

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В другом поединке против «хищников» «Детройт» сумел победить (4:2). А в двух недавних матчах «крылья» проиграли «Чикаго» в овертайме (2:3) и в основное время (0:2).

«Флорида»

Коллектив из Санрайза выбился в лидеры Центрального дивизиона. За 14 матчей регулярного первенства он сумел набрать 22 зачетных балла.

После потери очков в игре с «Детройтом» 7 февраля (1:4) «Флорида» добыла 4 победы в пяти поединках. Сперва она отомстила «крылышкам» (2:1).

Затем коллектив Джоэля Кенневилля трижды встретился с «Тампой-Бэй». В первом матче «пантеры» без шансов разгромили действующих чемпионов (5:2).

Но в следующем поединке «Флорида» и сама получила ответку (1:6). Третья игра закончилась победой «пантер» (6:4). А в недавней встрече «коты» хлопнули «Каролину» в овертайме (4:3).

Прогноз

На победу «Детройта» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 3.24, на ничью — 4.52, а на победу «Флориды» — 1.99.

У «Флориды» далеко не идеальные показатели в защите среди участников Центрального дивизиона. За 14 матчей она успела пропустить 43 шайбы.

Но «Детройт» является явным аутсайдером всей НХЛ. С бедной атакой «крыльям» будет трудно забить лидерам дивизиона хотя бы несколько голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 с коэффициентом 1.75.