В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Амали Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Хоккейный клуб из Тампы, штат Флорида, сыграл в 13 матчах регулярного сезона и получил в них 21 очко. В таблице Центрального дивизиона он занимает первое место.

В самом конце января «Тампа-Бэй» у себя дома обыграла «Нэшвилл» (4:3), после чего «молнии» добыли еще пять побед кряду в основное время.

В первой февральской игре ребята Джона Купера снесли тот же «Нэшвилл» (5:2), после чего команда из Тампы хлопнула «Детройт» (5:1; 4:1) и снова разбила «Смэшвилл» (4:1; 6:1).

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Прервалась серия побед «Тампы-Бэй» матчем с «Флоридой» (2:5), но во втором поединке против «пантер» коллектив Купера и сам добыл крупную победу (6:1).

«Флорида»

Коллектив из Санрайза, штат Флорида, принял участие в 12 поединках регулярного сезона и одержал в них 18 очков. В Центральном дивизионе он идет за «Тампой», отставая на 3 пункта.

Недавно «Флорида» провела шесть матчей у себя дома. Но только в трех встречах «коты» победили. Серва в родных стенах клуб из Санрайза влетел «Нэшвиллу» в овертайме (5:6).

Еще в одном поединке против «хищников» подопечные Джоэля Кенневилля добыли победу (2:1). Далее «пантеры» крупно влетели «Детройту» (1:4) и взяли у «Ред Уингз» реванш (2:1).

Две последних встречи «Флорида» провела против «Тампы-Бэй». В одной игре «коты» хлопнули команду Купера (5:2), а в последней — они и сами крупно отлетели от «молний» (1:6).

Прогноз

На победу «Тампы-Бэй» в предстоящем поединке букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью — 4.48, а на победу «Флориды» — 3.64.

В двух матчах с «Тампой» «Флорида» сыграла по-разному. Сперва она победила «молний» крупно (5:2), а затем сама уступила разгромно (1:6).

В их новой встрече «коты» попытаются повторить успех первого поединка. Возможно, крупной победы не будет, но свои шансы для голов «пантеры» найдут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Флориды» больше 2.5 с коэффициентом 2.00.