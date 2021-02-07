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    В Магнитогорске не будет результативной игры

    «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч КХЛ 7 февраля 2021 года

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    «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз и ставка
    Николай Прохоркин
    В матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Арене Металлург» 7 февраля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Февраля 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 15:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Металлург» Мг

    Команда из Магнитогорска закрепилась в топ-3 Восточной конференции, набрав 73 очка в 53 играх. Благодаря этому она уже обеспечила себе место в плей-офф.

    Сейчас «Металлург» Мг имеет победную серию из девяти матчей кряду, которая стартовала с выездного поединка против «Динамо» Минск (4:2).

    Позже у себя дома подопечные Ильи Воробьева разобрались с «Салаватом Юлаевым» (3:2), «Локомотивом» (4:1) и «Динамо» Рига (5:3).

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    Побеждать «Магнитка» продолжила и в гостях. На чужих аренах она обыграла «Автомобилист» (5:3), «Спартак» (3:1) и «Йокерит» (5:1). Вернувшись в родные стены, «лисы» хлопнули «Барыс» (3:1) и «Ак Барс» (3:0).

    «Барыс»

    Казахстанский клуб в 53 матчах регулярного первенства сумел набрать 62 очка. В таблице Восточной конференции он находится на восьмом месте.

    Сейчас «Барыс» чаще теряет баллы. В своих недавних шести поединках «коты» потерпели четыре поражения. В одном из матчей казахстанцы уступили «Трактору» (2:3).

    Затем в Нур-Султане подопечные Юрия Михайлиса разгромили «Нефтехимик» (4:1). А позже они потерпели поражение от «Салавата Юлаева» в овертайме (2:3).

    В паре других матчей «Барыс» проиграл «Автомобилисту» (2:3) и «Металлургу» Мг (1:3). А недавно казахстанцы одержали верх над «Сибирью» (3:2).

    Прогноз

    На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 4.30, а на победу «Барыса» — 3.66.

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    Ни в одном из шести недавних матчей с участием «Барыса» не было забито больше 5 голов. Да и в личных встречах с «Магниткой» только раз за десять поединков суммарный тотал превысил отметку в 5 заброшенных шайб.

    Без особой мотивации «Металлург» Мг, имеющий победную серию, рвать соперника не будет. Игра закончится скромно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.65.

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