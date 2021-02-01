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    Наберет ли очки «Автомобилист» в Нур-Султане?

    «Барыс» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 1 февраля 2021 года

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    «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз и ставка
    Михаил Шалагин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Барыс-Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барыс»

    Ребята из Казахстана приняли участие в 50 матчах регулярного первенства и поднялись на шестое место в Восточной конференции с 60 очками.

    В середине января «Барыс» провел неплохой отрезок из четырех побед кряду, который начался с домашней встречи с «Амуром» 17 числа (3:2).

    Затем казахстанцы разгромили «Йокерит» на «Хартвалл Арене» (4:1). А в следующих выездных матчах подопечные Юрия Михайлиса разобрались с «Динамо» Москва (2:0) и «Витязем» в овертайме (5:4).

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    А 26 января хоккеисты Михайлиса потерпели поражение от «Трактора» (2:3). В домашнем матче 28 числа «Барыс» снес «Нефтехимик» (4:1). А в последнем поединке команда уступила «Салавату Юлаеву» в дополнительное время (2:3).

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы вышли на лед в 51 игре регулярного чемпионата и заработали 59 очков. В таблице Восточной конференции они занимают седьмое место.

    С 11 по 17 января «Автомобилист» добыл четыре победы кряду в основное время. Все началось с домашней встречи с «Йокеритом», в которой «Авто» выиграло всухую (2:0).

    Затем ребята Билла Питерса хлопнули «Спартак» (1:0), «Динамо» Минск (2:1) и «Авангард» (4:1). А вот в четырех последних матчах екатеринбуржцы только теряют очки.

    Все те проигранные поединки проходили на «Уралец-Арене». В родных стенах «Автомобилист» потерпел поражения от СКА (1:3), «Северстали» (3:6), «Металлурга» Мг (3:5) и «Ак Барса» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» в грядущем матче оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Автомобилиста» — 2.79.

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    В последних играх «Авто» ощутимо подсело. Команда Билла Питерса четырежды проиграла. Однако им предстоит встретиться не с самым сильным соперником, где вполне можно выпутаться из серии неудач.

    Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» в матче с коэффициентом 1.64.

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