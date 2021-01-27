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    Сможет ли «Аризона» победить на своем льду?

    «Аризона» — «Анахайм». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 27 января 2021 года

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    «Аризона» — «Анахайм»: прогноз и ставка
    «Аризона»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 27 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Аризона»

    В шести играх нового сезона команда из Глендейла смогла заработать всего 5 очков, из-за чего в Западном дивизионе она находится на последнем месте.

    На старте «регулярки» «Аризона» зарубилась с «Сан-Хосе». Первый матч «койоты» сдали в серии буллитов (3:3, 1:2), а во втором поединке они смогли взять реванш (5:3).

    После этого «Йотис» четырежды встретились с «Вегасом». Сперва на «Т-Мобайл Арене» гости потерпели два крупных поражения (2:4; 2:5).

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    А затем на «Хила Ривер Арене» подопечные Рика Токкета и сами победили с солидным перевесом (5:2). В недавнем матче с «Вегасом» «Аризона» уступила минимально (0:1).

    «Анахайм»

    Коллектив из Анахайма, штат Калифорния, в своих шести играх сумел заработать 6 очков. В зачете Западного дивизиона он занял шестое место.

    В самом начале регулярного чемпионата «Анахайм» дважды встретился с «Вегасом». В первом матче «утки» проиграли разгромно (2:5), а во втором бились до последнего, но уступили в овертайме (1:2).

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    • Затем было двухматчевое противостояние с «Миннесотой». В одном поединке ребята Далласа Экинса добыли победу (1:0), а во втором остались без очков (2:3).

    Последним соперником в «регулярке» был «Колорадо». В дуэли с «Эвс» «кряквы» проиграли в овертайме (2:3). А затем «Анахайм» оказался сильнее в основное время (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью — 4.40, а на победу «Анахайма» — 2.82.

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    Неудачные игры с «Вегасом» опустили «койотов» на последнее место. Однако это временное явление, поскольку ребята Рика Токкета будут бороться за позиции в четверке лидеров.

    В игре с «Анахаймом» «Йотис» найдут силы, чтобы обогнать «уток» в зачете Западного дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» с форой 0 за 1.74.

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