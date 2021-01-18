«Флорида» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 18 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет в «BB&T-центре» 18 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В текущем сезоне команда из Санрайза, штат Флорида, еще не играла. А по итогам прошлой «регулярки» она заняла десятое место в Восточной конференции.

В том сезоне «Флорида» успела сыграть в 69 матчах, в ходе которых она набрала 78 очков. Несмотря на выход в следующий раунд, у «Пантерз» была худшая оборона среди всех клубов «Востока», попавших в плей-офф (228 пропущенных).

В 1/16 финала команда Джоэля Кенневилля встретилась с «Айлендерс». Серия до трех побед продлилась всего 4 матча, поскольку «коты» практически без боя сдали путевку в 1/8.

Все прогнозы на НХЛ

Уже на старте плей-офф «Флорида» потерпела два поражения (1:2; 2:4), после чего смогла сократить разрыв (3:2). Но в финальной зарубе с «Айлс» «пантеры» были разгромлены (1:5).

«Чикаго»

После двух матчей в новом сезоне команда из Чикаго, штат Иллинойс, осталась без зачетных баллов. Поэтому в Центральном дивизионе она пока последняя.

В двух играх на старте «Чикаго» посчастливилось встретиться с действующими чемпионами. Но оба раза «Би-хокс» потерпели разгромные поражения от «Тампы» (1:5; 2:5).

В обоих встречах команда Джереми Коллитона первой пропускала по три шайбы, после чего предпринимала безуспешные попытки сотворить чудо. Однако со средней реализацией 4.88% сделать камбэк было нереально.

Прошлую «регулярку» «Чикаго» закончил на 12 месте на «Западе». А в плей-офф «дрозды» сумели добраться до 1/8 финала, где без шансов сдали серию «Вегасу» — 1:4.

Прогноз и ставка

Победа «Флориды» в первой игре сезона оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.66, а на победу «Чикаго» — 2.94.

Уже на старте «Блэкхокс» успели пропустить десяток голов. С обороной у коллектива Джереми Коллитона пока беда.

Поэтому у хозяев грядущей встречи будет хороший шанс на удачный дебют в новом сезоне, упускать который было бы глупо. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» в матче с коэффициентом 1.74.