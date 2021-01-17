«Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч НХЛ 17 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 17 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Команда из Манхэттена после первой игры осталась с пустыми карманами. В графе набранных баллов и заброшенных шайб у не нули, поэтому в Восточном дивизионе она в нижней части таблицы.

Первая битва за Нью-Йорк в «Мэдисон Сквер Гарден» была для «Рейнджерс» крайне неудачной — 0:4. Свое дело соперник сделал уже в первом периоде, ввинтив трешку, а «синерубашечники» только зарабатывали удаления (9).

В этой встрече команды Дэвида Куинна хватило на 24 броска в створ, но реализация оказалась нулевой. Отразить «Рейнджерс» смогли 87.88% угроз со стороны «Айлс».

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Прошлый сезон ребята Куинна также провалили. В «регулярке» они финишировали на 11 месте, а в плей-офф трижды кряду уступили «Каролине» и сдали серию — 0:3.

«Айлендерс»

После яркого перфоманса в первом матче нью-йоркский клуб из Бруклина имеет 2 балла в копилке и идет в верхней части Восточного дивизиона.

Уже в самом начале игры с «Рейнджерс» гости из соседнего боро реализовали лишнего. А затем продолжили добивать соперника в первой двадцатиминутке. Бонусом «Айлендерс» забросил еще шайбу во втором периоде.

В этом поединке ребята Барри Троца смогли 33 раза ударить по воротам соперников. В 12.12% случаев выстрелы оказались результативными. Ну а в защите, разумеется, было 100% отраженных угроз.

В сезоне 2019/20 «Айлендерс» был седьмым в Восточной конференции. А в плей-офф «островитяне» дошли до полуфинала, где четырежды в шести матчах проиграли «Тампе» — 2:4.

Прогноз и ставка

На победу «Рейнджерс» в битве за Нью-Йорк букмекеры предлагают поставить за 2.65, на ничью они дают коэффициент 4.44, а на победу «Айлендерс» — 2.37.

Среди всех клубов, кто провел хотя бы один матч в «регулярке», «Рейнджерс» и «Детройт» являются теми, кто еще не забил ни единого гола.

Команду Куинна такой расклад не устраивает, учитывая ее атакующие возможности. Во второй игре ребята соберутся и возьмут дерби. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» с коэффициентом 1.96.