«Лос-Анджелес» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 15 января 2021 года

В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 15 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Хоккейный клуб из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в прошлом сезоне регулярки финишировал на 14 месте в таблице Западной конференции.

Приняв участие в 70 поединках, «ферзи» набрали всего 64 балла. Среди всех на «Западе» «Лос-Анджелес» был худшим в атаке (178 заброшенных шайб).

В минувшем сезоне «Кингз» сливали матчи пачками, но в конце команда выдала серию из семи побед. Началась она с домашних встреч с «Питтсбургом» (2:1) и «Нью-Джерси», где «монархи» были сильнее в овертайме (2:1).

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Далее в гостях подопечные Тодда Маклеллана раскатали «Вегас» (4:1), после чего на своей арене они хлопнули «Торонто» по буллитам (0:0, 2:1). Затем «Лос-Анджелес» победил «Миннесоту» (7:3), «Колорадо» (3:1) и «Оттаву» (3:2).

«Миннесота»

Регулярный сезон 2019/20 команда из Сент-Пола, штат Миннесота, завершила в десятке сильнейших в турнирной таблице Западной конференции.

Приняв участие в 69 поединках, «Миннесота» завоевала 77 баллов. В минувшем розыгрыше регулярки «Минни» была стабильной и в нападении, и в защите (по 220 забитых и пропущенных).

Благодаря 77 очкам «Миннесота» в итоге сумела выйти в плей-офф. В раунде на вылет коллектив Дина Эвансона встретился с «Ванкувером» и провел четыре поединка.

В первом матче «Миннесота» разгромила «Накс» (3:0). А вот три следующих она провалила (3:4; 0:3; 4:5 в овертайме). Потому на стадии 1/16 сезон для «Минни» закончился.

Прогноз и ставка

Победа «Лос-Анджелеса» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры предлагают коэффициент 4.36, а на победу «Миннесоты» — 2.34.

Под конец сезона «Кингз» выдали неплохую серию из семи побед. В пяти поединках «монархи» забивали минимум гол уже в первой двадцатиминутке.

Убедительная концовка дает «королям» надежду на хороший старт нового розыгрыша НХЛ. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» забьет в первом периоде за 1.67.