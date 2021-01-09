«Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 9 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на арене «Балашиха» 9 января. Начало встречи — в 18:00 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омский клуб все еще уверенно идет вторым в таблице Восточной конференции. В 43 матчах он насобирал 60 очков, а от лидеров команда отстает на 6 пунктов.

Для «Авангарда» предстоящая встреча будет шестой домашней с 23 декабря. С того дня омичи успели пять раз сыграть на своем льду, а еще дважды они выступили на чужих аренах.

В двух поединках в Балашихе «ястребы» проиграли «Барысу» (1:3) и «Спартаку» в овертайме (2:3). А затем дома команда Боба Хартли хлопнула «Трактор» (5:3) и уступила «Куньлуню» по буллитам (3:3. 1:2).

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В 2021-м «Авангард» на выезде проиграл «Динамо» Минск в дополнительное время (4:5) и победил «Салават Юлаев» в овертайме (6:5). А 7 января «ястребы» дома взяли верх над «Северсталью» (4:3).

«Металлург» Мг

Как и «Авангард», команда из Магнитогорска также приняла участие в 43 встречах регулярки. В ходе этих поединков она набрала 55 очков и замкнула тройку лидеров Восточной конференции.

Два последних матча прошлого года «Металлург» Мг провел в разъездах. Но оба раза «сталевары» сыграли неудачно. В одной из встреч «Магнитка» уступила «Салавату Юлаеву» (2:4).

Затем был вылет в Нур-Султан, где подопечные Ильи Воробьева пытались отобрать очки у «Барыса». Дело в матче дошло до овертайма, в ходе которого «лисы» и проиграли (2:3).

Новый год «Металлург» Мг встретил у себя дома. На своей арене клуб из Магнитогорска одержал верх над «Спартаком» (4:3). А через несколько дней был еще один гостевой матч, в котором «лисы» обыграли «Торпедо» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Авангарда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 3.19.

В последних матчах обе команды раздали соперникам многовато очков, но все равно они находятся в тройке лидеров.

В текущем сезоне клубы уже встречались между собой в Балашихе. Тогда сильнее были хозяева — 2:0. Да и в трех последних поединках против «Магнитки» в статусе принимающей стороны ребята Хартли брали верх.

Продлить удачную серию выступлений омичи должны и 9 января. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1.63.