«Куньлунь» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Арене Мытищи» 5 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Северсталь».

«Куньлунь»

За 39 матчей регулярного первенства представителям Китая удалось набрать 27 очков, благодаря чему они сумели подняться выше 12 места в Восточной конференции, оставив позади «Нефтехимик».

В последних семи матчах «Куньлуню» удалось добыть 4 победы. Пару раз «драконы» обыграли не самых сильных представителей конференций. Сперва эта команда хлопнула «Нефтехимик» (5:4), а затем — «Сочи» (4:3).

Позже подопечные Алексея Ковалева потерпели поражения от «Динамо» Минск по буллитам (2:2, 2:1), от «Барыса» в дополнительное время (1:2) и от «Авангарда» в ходе часа игры (1:5).

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Но уже в следующем поединке «Куньлунь» одержал верх над «Трактором» (4:3), а в последнем матче 2020-го китайская команда обыграла «Авангард» в серии буллитов (3:3, 2:1).

«Северсталь»

Хоккейный клуб из Череповца уже успел сыграть в 41 матче регулярного сезона, в ходе которых он набрал 45 зачетных баллов. В таблице Западной конференции команда закрепилась на седьмом месте.

Совсем недавно «Северсталь» выстрелила достойной серией из пяти матчей без поражений. В первых двух встречах «стальные» одержали верх над «Динамо» Рига в овертайме (4:3) и над «Авангардом» по буллитам (1:1, 2:1).

Далее команда Андрея Разина в родных стенах победила «Динамо» Рига (4:2), «Спартак» (4:3) и «Торпедо» (3:0). А обломал беспроигрышную серию «Локомотив», которому череповецкий клуб уступил в Ярославле (1:2).

Позже «Северсталь» оказалась слабее СКА (0:2) и «Йокерита» по буллитам (3:3, 2:3). Далее подопечные Разина прошлись катком по «Нефтехимику» (7:2), а в последнем матче минувшего года они и сами были разбиты «Сочи» (2:6).

Прогноз и ставка

На победу «Куньлуня» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.45, на ничью — за 4.14, а на победу «Северстали» — за 2.40.

В пяти матчах из семи недавних в КХЛ с участием «Куньлуня» общий тотал переваливал за показатель в 5 голов. А в трех последних поединках «Северстали» число заброшенных шайб было выше 6.

На данном этапе сезона команды играют результативно, много голов должна подарить и очная встреча. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.69. 0