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    Продлит ли «Барыс» неудачную полосу «Амура»?

    «Амур» — «Барыс». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч КХЛ 4 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Амур» — «Барыс»
    Роман Старченко
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Барыс». Матч пройдет на «Платинум Арене» 4 января. Начало встречи — в 10:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 04 Января 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 10:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Амур»

    Хабаровский клуб имеет на данный момент 31 балл, добытый в 41 поединке регулярного первенства. В турнирной таблице Восточной конференции он идет десятым.

    Декабрь получился для «Амура» кошмарным. В восьми матчах минувшего месяца «тигры» проиграли шесть раз. А начали они зимние выступления с победы над «Спартаком» (6:2).

    Однако после разгрома красно-белых коллектив Сергея Светлова уступил «Сочи» (2:3) и «Локомотиву» (3:4). Десятого декабря хабаровчане хлопнули «Витязь» (3:1).

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    После той победы «Амур» проиграл «Сибири» в основное время (2:3) и в серии буллитов (2:2, 1:2). Далее команда Светлова была слабее «Барыса» (2:5) и «Автомобилиста» (0:3).

    «Барыс»

    Коллектив, представляющий в КХЛ Казахстан, сейчас идет восьмым в турнирной таблице Восточной конференции. За 38 матчей он насобирал 45 баллов.

    Минувший год «Барыс» закончил на позитивной волне. В шести играх из семи «коты» победили. Четырежды они сделали это в основное время.

    В упомянутых матчах команда Юрия Михайлиса хлопнула «Трактор» (4:2), обыграла «Куньлунь» в овертайме (2:1) и «Торпедо» в добавочном периоде (3:2).

    Затем «Барыс» разобрался с «Авангардом» (3:1) и «Амуром» (5:2). А после поражения от «Сибири» (1:3) казахстанцы одержали верх над «Металлургом» Мг в дополнительное время (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью — 4.04, а на победу «Барыса» — 2.76.

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    «Амур» сейчас далек от идеальной формы, поэтому даже на своем льду ему будет сложно тягаться с клубом из Нур-Султана, который сумел закрепиться в плей-офф зоне Востока.

    Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» в матче с коэффициентом 2.08. 0

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