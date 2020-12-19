Финляндия — Швеция. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Кубка Первого канала 19 декабря 2020 года

В матче Кубка Первого канала сборная Финляндии сыграет с командой Швеции. Матч пройдет в «Ледовом дворце ЦСКА» 19 декабря. Начало встречи — в 11:00 мск. Прогноз на Финляндия — Швеция.

Финляндия

После первой игры финны с тремя очками в копилке единолично возглавляют таблицу. Ближайший преследователь Финляндия отстает всего на 1 зачетный балл.

В стартовом матче Кубка Первого канала Финляндия встретилась с Чехией. Команда Юкки Ялонена в двух периодах забросила по две шайбы, а пропустив три в ответ, она не позволила сопернику отыграться (4:3).

Прошлогодний розыгрыш Кубка Первого канала Финляндия закончила третьей. Тогда «львы» уступили Чехии в дополнительное время (3:4), разгромили Швецию (5:1) и влетели России (0:2).

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В этом году финны в рамках Кубка Карьяла также оказались на третьей строчке. В осеннем Евротуре подопечные Юкки Ялонена проиграли россиянам (2:6), финнам (0:2), а также одержали верх над Швецией (3:2).

Швеция

Старт Кубка Первого канала оказался для шведов не особо удачным. После первой игры команда расположилась на третьем месте, заработав 1 балл. Разрыв между лидерами составляет 2 пункта.

В дебютном поединке Швеция встретилась с Россией. В этой игре «три короны» пару раз выходили вперед и зарубились с россиянами в результативной дуэли. Но в итоге команда Юхана Гарпенлева уступила по буллитам (3:3, 1:2).

Стоит вспомнить о том, что в прошлом году Швеция победила в Кубке Первого канала, набрав 6 очков. Тогда «три короны» обыграли Россию (4:3), уступили Финляндии (1:5) и хлопнули чехов (3:1).

А в 2020-м году Швеция оказалась последней в Кубке Карьяла. В трех играх в ноябре коллектив Гарпенлева потерпел поражения от Чехии (1:3), России по буллитам (1:1, 1:2) и от Финляндии (2:3).

Прогноз и ставка

На победу Финляндия в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.69, на ничью — 4.04, а на победу Швеции — 2.29.

Несмотря на то что букмекеры считают фаворитами шведов, команда Гарпенлева пока находится не в лучшей форме. В двух созывах Евротура она только проигрывает.

А финны, набравшие хороший старт, могут закрепиться в таблице. От этой игры вполне резонно ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Финляндии больше 2 с коэффициентом 1.59. 0