«Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 13 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Арене Металлург» 13 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Автомобилист».

«Металлург» Мг

Магнитогорский клуб сумел подняться на третье место в таблице Восточной конференции и закрепился на этой позиции с 48 баллами на счету. Все эти очки «лисы» заработали в 37 поединках.

После неудачной домашней встречи с «Ак Барсом», в которой хозяева уступили по буллитам (2:2, 1:2) «Металлург» Мг выдал хорошую серию из пяти побед кряду в основное время.

В ходе этих матчей подопечные Ильи Воробьева одержали верх над «Нефтехимиком» (6:4) и «Торпедо» (4:2), разгромили «Динамо» Москва (6:2), а также обыграли СКА (2:1) и «Салават Юлаев» (3:1).

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Но 9 декабря «Ак Барс» снова подпортил нервы «Магнитке». На «Татнефть-Арене» «сталевары» потерпели поражение (0:3). А в последнем поединке «Металлург» Мг разобрался с «Динамо» Москва (3:1).

«Автомобилист»

Несмотря на все свои проблемы в недавних матчах, команда, представляющая Екатеринбург, все еще находится на шестом месте в таблице Восточной конференции, имея 40 баллов на счету.

Последний раз «Автомобилист» выигрывал 14 ноября. Тогда этот коллектив хлопнул «Динамо» Рига в овертайме (2:2). С тех пор прошло еще 10 поединков. И во всех матчах «Авто» потерпело поражения.

В начале этого отрезка команда Билла Питерса влетела «Ак Барсу» (0:3), затем дважды — «Торпедо». Сперва по буллитам (2:2, 0:2), а позже основное время (1:5). Далее было поражение от «Трактора» в овертайме (3:4) и разгром от ЦСКА (1:5).

В конце ноября «Автомобилист» оказался слабее «Салавата Юлаева» в дополнительное время (0:1), после чего команда Питерса уступила «Динамо» Москва (2:7), «Ак Барсу» (0:2), «Авангарду» (1:3) и СКА (2:7).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг в этой встрече оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Автомобилиста» — 2.75.

Игровой кризис «Авто» уже затянулся почти на месяц. Команда из Екатеринбурга никак не может вернуться на победный путь.

А «Магнитка» сейчас играет хорошо, поэтому она не позволит ослабленному сопернику отнять у нее очки дома. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 с коэффициентом 1.88. 0