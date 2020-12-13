ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Вальядолид» обыграл «Осасуну», мадридское дерби, «Барса» примет «Леванте» «Манчестер Юнайтед»АПЛ. «Вест Хэм» обыграл «Лидс», манчестерское дерби, «Челси» в Ливерпуле «Арсенал»РПЛ. «Химки» обыграли «Арсенал», «Сочи» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Динамо»
  • 11:35
    • Объявлен состав сборной России на МЧМ-2021
  • 15:17
    • Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Хохфильцене
  • 13:26
    • Липницкая вошла в тренерский штаб академии Плющенко
  • 12:23
    • «Чайка» не признала факт договорного матча с «Армавиром»
    Все новости спорта

    Продлит ли «Магнитка» серию поражений «Авто»?

    «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 13 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Автомобилист»
    Николай Прохоркин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Арене Металлург» 13 декабря. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Автомобилист».
    ×
    Хоккей. КХЛ 13 Декабря 2020 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 15:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб сумел подняться на третье место в таблице Восточной конференции и закрепился на этой позиции с 48 баллами на счету. Все эти очки «лисы» заработали в 37 поединках.

    После неудачной домашней встречи с «Ак Барсом», в которой хозяева уступили по буллитам (2:2, 1:2) «Металлург» Мг выдал хорошую серию из пяти побед кряду в основное время.

    В ходе этих матчей подопечные Ильи Воробьева одержали верх над «Нефтехимиком» (6:4) и «Торпедо» (4:2), разгромили «Динамо» Москва (6:2), а также обыграли СКА (2:1) и «Салават Юлаев» (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Но 9 декабря «Ак Барс» снова подпортил нервы «Магнитке». На «Татнефть-Арене» «сталевары» потерпели поражение (0:3). А в последнем поединке «Металлург» Мг разобрался с «Динамо» Москва (3:1).

    «Автомобилист»

    Несмотря на все свои проблемы в недавних матчах, команда, представляющая Екатеринбург, все еще находится на шестом месте в таблице Восточной конференции, имея 40 баллов на счету.

    Последний раз «Автомобилист» выигрывал 14 ноября. Тогда этот коллектив хлопнул «Динамо» Рига в овертайме (2:2). С тех пор прошло еще 10 поединков. И во всех матчах «Авто» потерпело поражения.

    В начале этого отрезка команда Билла Питерса влетела «Ак Барсу» (0:3), затем дважды — «Торпедо». Сперва по буллитам (2:2, 0:2), а позже основное время (1:5). Далее было поражение от «Трактора» в овертайме (3:4) и разгром от ЦСКА (1:5).

    В конце ноября «Автомобилист» оказался слабее «Салавата Юлаева» в дополнительное время (0:1), после чего команда Питерса уступила «Динамо» Москва (2:7), «Ак Барсу» (0:2), «Авангарду» (1:3) и СКА (2:7).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг в этой встрече оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Автомобилиста» — 2.75.

    50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Игровой кризис «Авто» уже затянулся почти на месяц. Команда из Екатеринбурга никак не может вернуться на победный путь.

    А «Магнитка» сейчас играет хорошо, поэтому она не позволит ослабленному сопернику отнять у нее очки дома. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Металлурга» Мг больше 2.5 с коэффициентом 1.88. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо К — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Динамо Рига — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     Фрагмент матча
  • Бесславный финиш ЦСКА. «Армейцы» установили российский антирекорд в Лиге Европы
    • Вчера в 02:04     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч КХЛ 13 декабря 2020 года. Прогноз на «Металлург» Мг — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры