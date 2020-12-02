«Йокерит» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 2 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Салават Юлаев».

«Йокерит»

Хоккейный клуб, представляющий Финляндию, сумел подняться на седьмое место в таблице Западной конференции. В 25 поединках «джокеры» набрали 32 очка.

В прошлом месяце «Йокерит» выступал нестабильно, но во второй половине «шуты» все же чаще выигрывали. С 19 по 24 ноября финны добыли три победы в основное время.

В ходе упомянутого отрезка подопечные Лаури Марьямяки прихлопнули «Локомотив» (4:1), разгромили «Сочи» (3:0) и снесли «Динамо» Москва (6:1). А 26 числа «шуты» проиграли «Торпедо» (2:3).

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После неудачного выезда в Нижний Новгород «Йокерит» потерпел поражение от «Витязя» по буллитам (3:3, 2:3), а в последнем своем поединке клуб из города Хельсинки обыграл СКА в послематчевых бросках (1:1, 4:2).

«Салават Юлаев»

Команда, которая базируется в Уфе, сумела временно ворваться в топ-3 Восточной конференции. В 33 поединках регулярного первенства она насобирала 43 балла.

В прошлом месяце «Салават Юлаев» потерпел только 3 поражения в девяти матчах. Два проигранных поединка из трех уфимцы провели в гостях. А с 20 по 25 ноября эта команда никому не уступала в трех домашних встречах кряду.

На «Уфа Арене» подопечные Томи Ламсы прихлопнули «Спартак» в послематчевых бросках (2:1). А затем «юлаевцы» разгромили «Барыс» (4:1) и «Нефтехимик» (6:2).

В одном из последних матчей «Салават Юлаев» на своем льду уступил СКА по буллитам (2:2, 1:2), а 30 ноября команда Томи Ламсы победила «Автомобилист» в дополнительное время (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.30, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.92.

На «Хартвалл Арене» в очном противостоянии сойдутся одни из самых забивных команд КХЛ. Оба соперника в грядущем поединке будут пытаться решать свои локальные задачи.

«Юлаевцы» желают закрепиться в тройке лидеров Востока, а финны — ближе подобраться к шестой строчке Запада. Матч двух сильных клубов, любящих яркую игру впереди, обещает быть результативным. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.65. 0