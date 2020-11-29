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    «Барыс» — «Спартак». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Спартак»
    «Спартак»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «Барыс Арене» 29 ноября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Барыс» — «Спартак».
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    Хоккей. КХЛ 29 Ноября 2020 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 14:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Барыс»

    Команда, представляющая Казахстан, находится на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. За 26 матчей регулярного сезона она заработала 25 баллов.

    Ноябрь начался для «Барыса» неплохо. В двух поединках кряду казахстанцы выиграли в основное время. В этих встречах «снежные барсы» одержали верх над «Динамо» Рига (3:0) и «Северсталью» (3:1).

    Затем команда Юрия Михайлиса была разбита «Локомотивом» в гостях (2:7). А после победы над «Нефтехимиком» 12 ноября (2:1) казахстанцы потерпели пять поражений.

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    В начале проблемной серии «Барыс» дома уступил «Динамо» Минск (1:4), «Металлургу» Мг по буллитам (1:1, 2:3), а также «Авангарду» (2:5). А в выездных встречах клуб из Нур-Султана влетел «Салавату Юлаеву» (1:4) и СКА (3:4).

    «Спартак»

    Команда из столицы успела принять участие в 29 встречах регулярного первенства. Набрав 34 очка, ей удалось подняться и закрепиться на шестом месте в Западной конференции.

    С 1 по 18 ноября «Спартак» сумел провести достойный отрезок из пяти матчей без поражений. Начался он с побед в дополнительное время над «Авангардом» (2:1) и ЦСКА (4:3).

    Затем было двухматчевое противостояние с «Витязем», в котором команда Олега Знарка дважды оказалась сильнее (7:3; 3:1). А 18 числа красно-белые обыграли «Северсталь» в овертайме (4:3).

    Этот отрезок москвичей был прерван 20 ноября. Тогда «Спартак» уступил «Салавату Юлаеву» по буллитам (1:1, 2:3). Позже «народная команда» была разгромлена «Нефтехимиком» (3:5). А в недавнем поединке она прихлопнула «Сочи» (5:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.04, а на победу «Спартака» — 2.71.

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    Во второй половине ноября казахстанцы заметно сдали. А «Спартак» в этом месяце неожиданно проснулся и подобрался к пятерке лидеров Запада.

    При нынешнем раскладе сил гости поединка в Нур-Султане вполне могут рассчитывать на очки. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» или ничья с коэффициентом 1.62. 0

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    «Барыс» — «Спартак». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Барыс» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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