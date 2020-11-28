«Автомобилист» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на «Уралец-Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — ЦСКА.

«Автомобилист»

Хоккейный клуб из Екатеринбурга в таблице Восточной конференции замыкает пятерку лидеров. В 28 матчах регулярного сезона команда заработала 39 очков.

В первой половине ноября «Автомобилист» трижды победил. В одном из таких матчей екатеринбуржцы раскатали «Динамо» Рига на своем льду (7:2).

Затем «Авто» обыграло «Локомотив» (2:1), а еще в одной встрече с «Динамо» Рига команда Билла Питерса оказалась сильнее в овертайме (3:2). В следующих четырех матчах клуб из Екатеринбурга только терял очки.

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Сперва в Казани «Автомобилист» крупно проиграл «Ак Барсу» (0:3), а затем было два поражения от «Торпедо». В первом «Авто» уступило по буллитам (2:2, 0:2), а во втором — в основное время (1:5). А 26 ноября команда Питерса в овертайме не справилась с «Трактором» (3:4).

ЦСКА

Московский клуб комфортно чувствует себя на первом месте в таблице Запада с 49 очками в копилке. На данном этапе регулярного сезона столичная команда имеет лучший показатель в атаке среди всех в КХЛ — 102 гола.

В начале этого месяца ЦСКА дважды потерял очки. Сперва в столичном дерби было поражение от «Динамо» Москва (3:4), а затем «армейцы» проиграли «Спартаку» в дополнительное время (3:4).

После неприятного отрезка во встречах с двумя московскими командами подопечные Игоря Никитина выдали серию из 5 побед. В ней «кони» переиграли «Салават Юлаев» (5:3), «Сочи» (7:0), «Локомотив» (3:1), «Нефтехимик» (4:2) и «Динамо» Минск (5:1).

В следующем поединке удачная серия «армейцев» неожиданно прервалась разгромным поражением от «Сибири» (1:5). А 26 ноября ЦСКА раскатал «Сочи» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Автомобилиста» в этой встрече оценивается в 3.03. На ничью букмекеры предлагают поставить за 4.14, а на победу ЦСКА — за 2.07.

В двух последних очных матчах в Екатеринбурге «Автомобилист» победил. В предстоящем поединке история может повториться, поскольку «армейцы» сейчас менее мотивированы.

Хозяевам нужны очки, чтобы не отстать от четверки лидеров. За счет большего желания команда Питерса будет способна вытащить игру. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» или ничья за 1.76. 0