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    Получится ли открытой игра в Мытищах?

    «Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 27 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Сибирь»
    Николай Демидов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «Арене Мытищи» 27 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Куньлунь» — «Сибирь».
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    Хоккей. КХЛ 27 Ноября 2020 года
    Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
    •

    «Куньлунь»

    В ближайшее время об изменениях в турнирном положении китайской команды говорить не придется. Она безнадежно идет последней в Восточной конференции с 13 очками на счету.

    С момента победы над СКА в Питере (2:1) прошло девять матчей. Во всех поединках «Куньлунь» проиграл. В последней октябрьской встрече «драконы» уступили «Барысу» (1:2).

    А затем команда Алексей Ковалева в трех гостевых играх была слабее «Салавата Юлаева» в дополнительное время (2:3), «Нефтехимика» (3:6) и «Торпедо» (0:2). Позже в «Мытищах» китайский клуб влетел «Трактору» (3:5).

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    Далее была битва низов конференций, которую «Куньлунь» проиграл «Динамо» Рига (3:5). В трех следующих матчах пекинцы уступили «Ак Барсу» (2:5), еще раз «Динамо» Рига в овертайме (4:5) и «Амуру» (2:4).

    «Сибирь»

    Хоккейный клуб из Новосибирска в турнирной таблице Востока занимает седьмую позицию. В 30 матчах регулярного первенства команда набрала 29 зачетных баллов.

    В начале ноября «Сибирь» на выезде победила «Нефтехимик» (3:1). А в двух следующих встречах дома «снеговики» получили в свою сетку 10 шайб. Сперва было разгромное поражение от «Динамо» Минск (0:6).

    А во втором поединке команда из Новосибирска крупно влетела «Авангарду» (1:4). Но после двух провальных встреч подопечные Николая Заварухина выдали достойную серию из четырех побед.

    На своем льду «Сибирь» переиграла «Металлург» Мг (3:2) и «Торпедо» (3:1). Затем она в Москве неожиданно раскатала ЦСКА (5:1). А 25 ноября «снеговики» разобрались с рижским «Динамо» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Куньлуня» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 3.70, на ничью они дают коэффициент 4.30, а на победу «Сибири» — 1.81.

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    В текущем сезоне китайская команда несколько раз совершала подвиги и обыгрывала сильных соперников. Но вся та былая слава осталась позади, поскольку сейчас «драконы» только теряют очки.

    «Сибирь» же в последнее время набрала неплохую форму и будет способна заработать максимум в Мытищах. Но «Куньлунь», несмотря на неудачи, тоже умеет забивать. Поэтому от этой встречи есть смысл ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.60. 0

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    «Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 27 ноября 2020 года. Прогноз на «Куньлунь» — «Сибирь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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