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    Получится ли результативной встреча на «Уралец-Арене»?

    «Автомобилист» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Торпедо»
    Брукс Мэйсек
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Торпедо».
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    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2020 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 5.35
  • 2
  • 5.35
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    Екатеринбургский хоккейный клуб опустился на четвертую строчку в таблице Восточной конференции. В 25 играх регулярного сезона он заработал 37 очков и отстал от лидеров на 5 пунктов.

    В последних шести встречах «Автомобилист» пару раз сыграл с двумя сильнейшими представителями Востока. Оба этих матча были проиграны. В одной из встреч екатеринбуржцы уступили «Авангарду» (3:6).

    После поединка в «Балашихе» подопечные Билла Питерса переиграли «Локомотив» в дополнительное время (1:0) и раскатали рижское «Динамо» (7:2). А по завершении паузы на Евротур «Авто» еще раз победило «Локо» (2:1).

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    В очередном матче с «Динамо» Рига «Автомобилист» оказался сильнее в овертайме (3:2). А поединок против лидера Восточка — «Ак Барса» команда Питерса провалила (0:3).

    «Торпедо»

    Команда, базирующаяся в Нижнем Новгороде, сейчас находится на десятом месте в зачете Восточной конференции. В 26 поединках регулярного первенства она набрала 24 балла.

    В ноябре хоккеисты «Торпедо» успели выйти на лед 5 раз. В четырех встречах «автозаводцы» проиграли. Одно из поражений команда потерпела в матче с «Амуром» в овертайме (3:4).

    После неудачного поединка с хабаровским клубом подопечные Дэвида Немировски были разгромлены «Ак Барсом» (2:6). А 12 ноября нижегородцы победили «Куньлунь» (2:0).

    Затем «Торпедо» отправилось в Новосибирск, где потерпело поражение от «Сибири» (1:3). А в недавней игре «автозаводцы» на «Татнефть-Арене» влетели «Ак Барсу» (5:7).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.00, а на победу «Торпедо» — 5.40.

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    Обе команды в текущем сезоне достаточно забивают, но и пропускают прилично. В очном противостоянии зачастую голов также много.

    В семи играх из десяти последних между собой эти соперники вколачивали суммарно 5+ шайб. В грядущей встрече зрителей «Уралец-Арены» также ждет результативная рубка. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.63. 0

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    «Автомобилист» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года. Прогноз на «Автомобилист» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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