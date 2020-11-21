«Автомобилист» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Торпедо».

«Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб опустился на четвертую строчку в таблице Восточной конференции. В 25 играх регулярного сезона он заработал 37 очков и отстал от лидеров на 5 пунктов.

В последних шести встречах «Автомобилист» пару раз сыграл с двумя сильнейшими представителями Востока. Оба этих матча были проиграны. В одной из встреч екатеринбуржцы уступили «Авангарду» (3:6).

После поединка в «Балашихе» подопечные Билла Питерса переиграли «Локомотив» в дополнительное время (1:0) и раскатали рижское «Динамо» (7:2). А по завершении паузы на Евротур «Авто» еще раз победило «Локо» (2:1).

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В очередном матче с «Динамо» Рига «Автомобилист» оказался сильнее в овертайме (3:2). А поединок против лидера Восточка — «Ак Барса» команда Питерса провалила (0:3).

«Торпедо»

Команда, базирующаяся в Нижнем Новгороде, сейчас находится на десятом месте в зачете Восточной конференции. В 26 поединках регулярного первенства она набрала 24 балла.

В ноябре хоккеисты «Торпедо» успели выйти на лед 5 раз. В четырех встречах «автозаводцы» проиграли. Одно из поражений команда потерпела в матче с «Амуром» в овертайме (3:4).

После неудачного поединка с хабаровским клубом подопечные Дэвида Немировски были разгромлены «Ак Барсом» (2:6). А 12 ноября нижегородцы победили «Куньлунь» (2:0).

Затем «Торпедо» отправилось в Новосибирск, где потерпело поражение от «Сибири» (1:3). А в недавней игре «автозаводцы» на «Татнефть-Арене» влетели «Ак Барсу» (5:7).

Прогноз и ставка

На победу «Автомобилиста» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 5.00, а на победу «Торпедо» — 5.40.

Обе команды в текущем сезоне достаточно забивают, но и пропускают прилично. В очном противостоянии зачастую голов также много.

В семи играх из десяти последних между собой эти соперники вколачивали суммарно 5+ шайб. В грядущей встрече зрителей «Уралец-Арены» также ждет результативная рубка. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.63. 0