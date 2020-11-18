«Йокерит» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 18 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Куньлунь».

«Йокерит»

На данный момент финская команда располагается на девятом месте в зачете Западной конференции. В ходе 19 матчей регулярного сезона «джокеры» заработали 23 балла.

На старте прошлого месяца «Йокерит» выстрелил четырьмя яркими победами кряду, а затем у «шутов» начались проблемы с кадрами, из-за чего команда стала чаще терять очки. Серия из четырех выигранных матчей прервалась поражением от «Локо» 12 октября (2:4).

А после побед над ЦСКА (5:2) и «Сибирью» (4:3) подопечные Лаури Марьямяки крупно проиграли «Амуру» (1:4). В следующем поединке «джокеры» взяли верх над «Барысом» в овертайме (5:4).

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В первой ноябрьской встрече финны были разгромлены «Северсталью» (2:5). Затем «Йокерит» обыграл «Сочи» в дополнительное время (5:4), но позже он уступил СКА (1:4) и «Трактору» (1:3).

«Куньлунь»

После 25 матчей регулярного сезона представители Китая все еще имеют 12 баллов в своей копилке, из-за чего они находятся на последнем месте в таблице Восточной конференции.

Последняя победа «Куньлуня» была зафиксирована 28 октября. Тогда в Питере «драконы» обыграли СКА (2:1). А после этой встречи пекинцы провалили шесть поединков.

В конце прошлого месяца подопечные Алексея Ковалева были слабее «Барыса» (1:2). А в другом матче китайская команда влетела «Салавату Юлаеву» в дополнительное время (2:3).

Еще в двух гостевых встречах «Куньлунь» проиграл «Нефтехимику» (3:6) и «Торпедо» (0:2), после чего в Мытищах было поражение от «Трактора» (3:5). А в битве аутсайдеров 16 ноября подопечные Ковалева уступили «Динамо» Рига (3:5).

Прогноз и ставка

На победу «Йокерита» в предстоящей игре букмекеры предлагают поставить за 1.40, на ничью — за 5.55, а победа «Куньлуня» оценивается в 6.20.

После двух перенесенных игр в КХЛ финская команда вернулась на лед 16 ноября и проиграла «Трактору». Однако в том матче «шуты» выглядели неплохо, их подвела реализация.

Во встрече с китайской командой хозяева могут выиграть крупно и вновь обрести в себе уверенность. Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с форой -1.5 за 1.65. 0