ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    FIFA 21FIFA 21: что известно о новой части игры на данный момент Алексис Санчес«МЮ» избавился от Алексиса. Чилиец нашел себя в «Интере» Евгений СавинВ российском футболе нет футбола. КраСава дал большое интервью «Редакции»
  • 18:14
    • РФС одобрил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды
  • 18:08
    • Суперкубок России: «Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы
  • 17:55
    • Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА
  • 17:40
    • Маммана продолжит карьеру в «Сочи»
  • 17:27
    • «Ростов» подписал японского полузащитника
  • 17:06
    • Свитолина и Бертенс не сыграют на US Open
  • 16:52
    • ЦСКА продлил контракт с Набабкиным
    Все новости спорта

    Сколько шайб забросят две атакующие команды?

    «Колорадо» — «Вегас». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 8 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Вегас»
    Микко Рантанен
    В групповом матче НХЛ «Колорадо» сыграет с «Вегасом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 8 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Вегас».
    ×
    Хоккей. НХЛ. Посев. Запад 08 Августа 2020 года
    Колорадо
  • НХЛ. Посев. Запад
    •  Колорадо 23:00 Вегас Вегас
  • НХЛ. Посев. Запад
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Колорадо»

    На данный момент команда из Денвера, штат Колорадо, находится на первом месте в таблице посева 1/4 Запада с 4 очками в копилке.

    В турнирной таблице Центрального дивизиона «Колорадо» незадолго до приостановки регулярного чемпионата занимал вторую позицию.

    Все прогнозы на НХЛ

    В последнем поединке регулярки «Эвс» в родных стенах победили «Рейнджерс» в овертайме (3:2). А в контрольной встрече 29 июля они оказались сильнее «Миннесоты» (3:2).

    В первом матче группового раунда подопечные Джареда Беднара одержали верх над «Сент-Луисом» (2:1), а 6 августа «Колорадо» разгромил «Даллас» (4:0).

    «Вегас»

    В турнирной таблице 1/4 Запада команда из Санрайза, пригород Лас-Вегаса, находится на втором месте, имея в своей копилке 4 очка.

  • «Вегас» одолел «Сент-Луис» в сверхрезультативной встрече
  • Читайте по теме

    • А перед уходом на карантин «Вегас» был лидером в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. До паузы «золотые отбросы» трижды успели сыграть в гостях.

    В выездных встречах подопечные Питера Дебура крупно влетели «Виннипегу» (0:4), одержали верх над «Калгари» (5:3) и в овертайме обыграли «Эдмонтон» (3:2).

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    В предсезонке «Вегас» разнес «Аризону» (4:1), а в групповом раунде эта команда победила «Даллас» (5:3) и «Сент-Луис» (6:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Колорадо» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.44, а на победу «Вегаса» — 2.45.

    В пяти последних очных матчах эти соперники забивали друг другу минимум 5 голов. А после рестарта НХЛ игры «Вегаса» превышают показатель в 7 заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.61. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Флорида — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Депортиво — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ювентус — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.77
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Монреаль — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чикаго — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Коламбус — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 05:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • 19:20 03/08/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
    • 17:58 03/08/2020     Артета выиграл Кубок Англии через полгода после прихода
  • Эра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
    • 03:50 02/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Колорадо» — «Вегас». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 8 августа 2020 года. Прогноз на «Колорадо» — «Вегас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры