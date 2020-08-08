«Колорадо» — «Вегас». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 8 августа 2020 года

В групповом матче НХЛ «Колорадо» сыграет с «Вегасом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 8 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Вегас».

«Колорадо»

На данный момент команда из Денвера, штат Колорадо, находится на первом месте в таблице посева 1/4 Запада с 4 очками в копилке.

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Колорадо» незадолго до приостановки регулярного чемпионата занимал вторую позицию.

Все прогнозы на НХЛ

В последнем поединке регулярки «Эвс» в родных стенах победили «Рейнджерс» в овертайме (3:2). А в контрольной встрече 29 июля они оказались сильнее «Миннесоты» (3:2).

В первом матче группового раунда подопечные Джареда Беднара одержали верх над «Сент-Луисом» (2:1), а 6 августа «Колорадо» разгромил «Даллас» (4:0).

«Вегас»

В турнирной таблице 1/4 Запада команда из Санрайза, пригород Лас-Вегаса, находится на втором месте, имея в своей копилке 4 очка.

А перед уходом на карантин «Вегас» был лидером в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. До паузы «золотые отбросы» трижды успели сыграть в гостях.

В выездных встречах подопечные Питера Дебура крупно влетели «Виннипегу» (0:4), одержали верх над «Калгари» (5:3) и в овертайме обыграли «Эдмонтон» (3:2).

В предсезонке «Вегас» разнес «Аризону» (4:1), а в групповом раунде эта команда победила «Даллас» (5:3) и «Сент-Луис» (6:4).

Прогноз и ставка

На победу «Колорадо» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.44, а на победу «Вегаса» — 2.45.

В пяти последних очных матчах эти соперники забивали друг другу минимум 5 голов. А после рестарта НХЛ игры «Вегаса» превышают показатель в 7 заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.61. 0