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    «Вегас» одолел «Сент-Луис» в сверхрезультативной встрече

    Хоккей НХЛ Сент-Луис Блюз Вегас Голден Найтс Прогнозы на НХЛ
    «Сент-Луис» уступил «Вегасу» в матче группового раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:6 (1:0, 3:3, 0:3).

    Хоккеисты «Вегаса»
    Хоккеисты «Вегаса»

    В составе победителей по дублю оформили Ши Теодор и Алекс Так. Еще по голу забили Зак Уайтклауд и Марк Стоун.

    У «Блюз» дублем отметился Колтон Парэйко. Также по шайбе забросили Дэвид Перрон и Трой Брауэр.

    Для «Сент-Луиса» это второе поражение в квалификационном раунде для определения посева в плей-офф, «Вегас» одержал вторую победу.

    В заключительном матче квалификации «Блюз» сыграют с «Далласом», а «Голден Найтс» — с «Колорадо».

    НХЛ. Плей-офф. Запад. Групповой раунд
    «Сент-Луис» — «Вегас» — 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)
    Голы: Перрон — 2 (Сэнфорд, О`Райлли), 4:02 — 1:0. Парэйко — 1 (Шенн), 21:45 — 2:0. Теодор — 1 (бол., Стоун), 26:50 — 2:1. Так — 1 (Носек, Холден), 30:47 — 2:2. Так — 2 (бол., Смит, Казинс), 33:13 — 2:3. Парэйко — 2 (О`Райлли, Сэнфорд), 34:07 — 3:3. Брауэр — 1 (Бозак), 34:28 — 4:3. Уайтклауд — 1 (Руа, Так), 42:01 — 4:4. Стоун — 2 (Макнэбб, Шмидт), 52:31 — 4:5. Теодор — 2, 54:49 — 4:6Вратари: Биннингтон (57:34) — ФлериШтраф: 12-8Броски: 17 (5+8+4) — 38 (13+14+11)
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