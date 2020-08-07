«Вегас» одолел «Сент-Луис» в сверхрезультативной встрече

уступилв матче группового раунда плей-офф НХЛ со счетом 4:6 (1:0, 3:3, 0:3).

В составе победителей по дублю оформили Ши Теодор и Алекс Так. Еще по голу забили Зак Уайтклауд и Марк Стоун.

У «Блюз» дублем отметился Колтон Парэйко. Также по шайбе забросили Дэвид Перрон и Трой Брауэр.

Для «Сент-Луиса» это второе поражение в квалификационном раунде для определения посева в плей-офф, «Вегас» одержал вторую победу.

В заключительном матче квалификации «Блюз» сыграют с «Далласом», а «Голден Найтс» — с «Колорадо».