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    Одержит ли «Флорида» победу над «Айлс»?

    «Айлендерс» — «Флорида». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч НХЛ 1 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Флорида»
    Брайан Бойл
    В квалификационном раунде НХЛ «Айлендерс» сыграет с «Флоридой». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 1 августа. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Флорида».

    «Айлендерс»

    До приостановки НХЛ команда из Нью-Йорка успела сыграть в 68 матчах регулярки. В Столичном дивизионе она была пятой.

    Однако незадолго до паузы коллектив Барри Троца потерпел семь поражений кряду. В самом начале этого отрезка «Айлендерс» в овертайме уступил «Рейнджерс» в дерби (3:4).

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    Позже в дополнительное время «Айлс» были обыграны «Сент-Луисом» (2:3). Три других матча закончились для клуба из Нью-Йорка неудачей в основное время. В них «Айлендерс» был слабее «Бостона» (0:4), «Монреаля» (2:6) и «Оттавы» (3:4).

    В овертайме «Айлс» влетел «Каролине» (2:3), а по буллитам — «Ванкуверу» (4:4, 0:1). В рамках предсезонного выступления команда Барри Троца победила «Рейнджерс» (2:1).

    «Флорида»

    Команда из города Санрайз успела сыграть в 69 матчах регулярки и занять четвертую строчку в таблице Атлантического дивизиона.

  • «Рейнджерс» уступили «Айлендерс» в контрольном матче
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    • Перед приостановкой НХЛ «Флорида» немного сдала свои позиции и победила лишь в двух матчах из шести последних на тот момент.

    Сперва подопечные Джоэля Кенневилля оказались слабее «Торонто» (3:5), после чего они по буллитам уступили «Чикаго» (2:2, 0:2). Другая встреча закончилась для «котов» сухим поражением от «Калгари» (0:3).

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    А в домашней игре с «Бостоном» «Флорида» была слабее в овертайме (1:2). Затем эта команда одолела «Монреаль» (4:1) и «Сент-Луис» (2:1). А в недавнем матче предсезонки клуб из Санрайза был разгромлен «Тампой-Бэй» (0:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.02, а на победу «Флориды» — 2.67.

    До паузы в хоккее клуб из Нью-Йорка начал очень часто проигрывать, что не может не отразиться на грядущем матче. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 с коэффициентом 2.20. 0

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    «Айлендерс» — «Флорида». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч НХЛ 1 августа 2020 года. Прогноз на «Айлендерс» — «Флорида». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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