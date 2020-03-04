«Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 2 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Матч состоится 2 марта на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Нефтехимик».

«Ак Барс»

Казанский коллектив в 62 матчах регулярного первенства раздобыл 93 очка. Благодаря этому команда возглавила турнирную таблицу Восточной конференции.

В течение всего сезона подопечные Дмитрия Квартальнова демонстрировали хорошую форму. Последние игры не были исключением. В недавних семи поединках регулярки «Ак Барс» пять раз победил.

С 13 по 18 февраля казанская команда одержала верх над рижским «Динамо» (2:1), «Спартаком» (4:1) и «Авангардом» (5:3). А 20 числа этого месяца «барсы» крупно влетели «Спартаку» (3:6).

Все прогнозы на КХЛ

Через несколько дней коллектив Дмитрия Квартальнова расправился с минским «Динамо» (5:4). Чуть позже «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (3:2) и потерял очки в сражении с «Автомобилистом» (0:3).

«Нефтехимик»

Представителям Нижнекамска удалось зацепиться за последнее плей-офф место в турнирной таблице Восточной конференции. За 62 матча команда заработала 64 очка.

В первой половине февраля «Нефтехимик» выступил здорово, подопечные Вячеслава Буцаева выиграли четыре домашних поединка кряду.

Данная серия началась со встречи с «Северсталью» (6:2). Затем «волки» одолели «Локомотив» (4:3), «Металлург» Мг (4:0) и «Адмирал» (6:1). 17 и 21 февраля победы «нефтяников» были разбавлены поражениями от «Амура» (3:5) и «Магнитки» (1:3).

Однако, в заключительных трех матчах регулярного первенства «Нефтехимик» разнес «Амур» (8:0), переиграл «тигров» в овертайме (3:2) и справился с «Адмиралом» (3:2).

Прогноз

Победа «Ак Барса» в грядущем поединке оценивается в 1,58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,60, а на победу «Нефтехимика» — 5,30.

Несмотря на уверенный ход «Нефтехимика» в февральских матчах, в Казани ему будет тяжело противостоять хозяевам. Наш прогноз — победа «Ак Барса» с форой -1 с коэффициентом 1,63. 0