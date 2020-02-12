«Миннесота» — «Вегас». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Миннесота» будет принимать «Вегас». Матч состоится 12 февраля на арене «Эксел Энерджи Центр». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Вегас».

«Миннесота»

На данном этапе регулярного первенства команда из Сент-Пола находится на шестом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 58 очками в копилке.

Сейчас «Миннесота» отстает от зоны плей-офф на пять баллов. Но судя по последним результатам, коллектив Брюса Будро сможет побороться за проход дальше.

В недавних шести матчах «Минни» четырежды выиграли. Сперва эта команда одолела «Детройт» (4:2), а после разгрома 2 февраля от «Бостона» (1:6) она победила «Чикаго» в овертайме (3:2).

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В двух следующих матчах «Миннесота» одержала верх над «Ванкувером» (4:2) и «Далласом» (3:2). А в последней встрече команда из Сент-Пола оказалась слабее «Колорадо» (2:3).

«Вегас»

За 57 матчей регулярного чемпионата клуб из Лас-Вегаса заработал 64 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона эта команда замыкает тройку сильнейших.

Свои февральские выступления подопечные Питера Дебура начали с двух побед. Сперва «Вегас» одержал верх над «Каролиной» (4:3), а затем он легко разобрался с «Нэшвиллом» (0:3).

5 февраля «золотые отбросы» отправились на выезд в Тампу. На «Амали Арене» гости потерпели поражение от «Тампы-Бэй» со счетом 2:4.

После этого коллектив из Лас-Вегаса в Санрайзе разбил «Флориду» (7:2). 9 февраля «Вегас» дома не справился с «Каролиной» в серии послематчевых бросков (5:5, 0:2).

Прогноз

На победу «Миннесоты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,41, на ничью — 4,32, а на победу «Вегаса» — 2,51.

В последних матчах эти команды демонстрируют неплохие результаты, но все же «Вегас» выглядит сейчас немного интереснее. Наш прогноз — победа «Вегаса» или ничья с коэффициентом 1,60. 0