«Филадельфия» — «Нью-Джерси». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 7 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Нью-Джерси». Матч состоится 7 февраля на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Нью-Джерси».

«Филадельфия»

Команда, которая находится в штате Пенсильвания, после 53 матчей регулярки занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 65 баллами в запасе.

Последние шесть поединков в чемпионате закончились для коллектива Алена Виньо четырьмя победами и двумя поражениями.

Потеря очков случилась в домашней встрече с «Монреалем» 17 января. Тогда «Филадельфия» была разгромлена канадцами со счетом 1:4. Чуть позже «Хулиганы с Брод-стрит» одолели «Лос-Анджелес» (4:1) и «Питтсбург» (3:0).

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А 1 февраля «Флайерз» получили ответку от «Пенс» в добавочном периоде (3:4). В двух других матчах «Филадельфия» оказалась сильнее «Колорадо» (6:3) и «Детройта» (3:0).

«Нью-Джерси»

На данном отрезке регулярного чемпионата клуб из Ньюарка занимает последнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона. За 52 встречи этот коллектив заработал 46 очков.

При Алене Насреддине результаты «Нью-Джерси» пока не стали лучше. В последних семи матчах под его крылом «Девс» проиграли шесть раз.

С 15 по 19 января представители Ньюарка крупно уступили «Торонто» (4:7), «Вашингтону» (2:5) и «Коламбусу» (0:5). А 28 числа прошлого месяца «Девилз» по буллитам переиграли «Оттаву» (3:3, 2:0).

Затем в послематчевых бросках «Нью-Джерси» потерпел поражение от «Нэшвилла» (5:5, 1:2). В феврале коллектив Насреддина оказался слабее «Далласа» в овертайме (2:3) и «Монреаля» по буллитам (4:4, 0:1).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,78, на ничью — 4,40, а на победу «Нью-Джерси» — 3,75.

Несмотря на то что коллектив Насреддина проигрывает, его команда сражается до конца, переводя основное время матчей в овертаймы. В поединке с «Филадельфией» клуб из Ньюарка также постарается выглядеть достойно. Наш прогноз — победа «Нью-Джерси» с форой +1,5 за 1,68. 0