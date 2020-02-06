«Рейнджерс» — «Торонто». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Торонто». Матч состоится 6 февраля на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:30 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Торонто».

«Рейнджерс»

Команда из Нью-Йорка никак не может подобраться ближе к зоне плей-офф. В турнирной таблице Столичного дивизиона она все еще идет седьмой, отставая от нужной строчки на 11 пунктов.

14 и 17 января «синерубашечники» дважды встретились с «Айлендерс». Оба поединка в рамках дерби «Рейнджерс» выиграл (6:2; 3:2).

Но в следующих двух матчах подопечные Дэвида Куинна были слабее оппонентов. Клуб из Нью-Йорка уступил «Коламбусу» (1:2) и проиграл «Айлс» в третьем их противостоянии (2:4).

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1 и 2 февраля команда из Манхэттена разобралась с «Детройтом» (4:2; 1:0). Но в последней на сегодня игре «Рейнджерс» дома не справился с «Далласом» (3:5).

«Торонто»

Хоккейный клуб из Канады, который находится в провинции Онтарио, занимает сейчас четвертое место в таблице Атлантического дивизиона, отставая от зоны плей-офф на 1 пункт.

В ходе недавних семи поединков «Торонто» сумел победить четырежды. Сперва 15 января на своей арене «листья» крупно обыграли «Нью-Джерси» (7:4).

Чуть позже подопечные Шелдона Кифа по буллитам оказались слабее «Калгари» (1:1, 0:1). Поражением для «бутонов» закончилась и встреча с «Чикаго» (2:6).

С 28 января по 2 февраля «Торонто» победил «Нэшвилл» (5:2),

«Даллас» (5:3) и «Оттаву» в овертайме (2:1). В следующем поединке «синие бомбардировщики» не справились с «Флоридой» (3:5).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 4,40, а на победу «Торонто» — 2,17.

Канадцы сейчас выступают неплохо, а коллектив из Нью-Йорка все еще демонстрирует нестабильные результаты. На «Мэдисон Сквер Гарден» гости постараются заработать очки, чтобы попасть в зону плей-офф. Наш прогноз — победа «Торонто» в матче с коэффициентом 1,70. 0