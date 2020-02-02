«Детройт» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 2 февраля 2020 года

«Детройт»
Команда из штата Мичиган находится на последнем месте в таблицах Восточной конференции и Атлантического дивизиона. За 52 матча этот клуб сумел набрать всего 28 баллов.
После домашней победы 11 января над «Оттавой» по буллитам (2:2, 1:0) «Детройт» проигрывает своим соперникам в течение семи матчей кряду.
Сперва коллектив Джеффа Блэшилла был разгромлен «Баффало» (1:5) и «Айлендерс» (2:8). А чуть позже «крылья» в овертайме оказались слабее «Питтсбурга» (1:2).
В других четырех встречах «Детройт» потерпел поражения от «Флориды» (1:4), «Колорадо» (3:6), «Миннесоты» (2:4) и «Рейнджерс» (2:4).
«Рейнджерс»
Клуб из Нью-Йорка сейчас занимает седьмую позицию в турнирной таблице Столичного дивизиона с 52 очками в копилке. От зоны плей-офф команду отделяют 10 пунктов.
На данном этапе сезона подопечные Дэвида Куинна играют, чередуя небольшие победные отрезки потерями баллов. Совсем недавно «Рейнджерс» дважды обыграл «Айлендерс» (6:2; 3:2).
А после этого «синерубашечники» потерпели поражение от «Коламбуса» (1:2) и на «Мэдисон Сквер Гарден» не справились с «Айлс» (2:4).
1 февраля «Рейнджерс» в родных стенах сразился с самой слабой командой в таблице Востока. Этот матч завершился победой клуба из Нью-Йорка со счетом 4:2.
Прогноз
Победа «Детройта» в грядущем поединке оценивается в 2,75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Рейнджерс» — 2,20.
Команда Дэвида Куинна должна извлекать максимальную выгоду из матчей с аутсайдером Востока. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0