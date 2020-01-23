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    Продлит ли «Миннесота» неудачную серию «крыльев»?

    «Миннесота» — «Детройт». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 23 января 2020 года

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    Прогноз на «Миннесота» — «Детройт»
    Матс Цуккарелло
    В очередной игре НХЛ «Миннесота» будет принимать «Детройт». Матч состоится 23 января на арене «Эксел Энерджи Центр». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Детройт».
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    Хоккей. НХЛ 23 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Миннесота»

    Команда из Сент-Пола успела сыграть в 49 встречах регулярного чемпионата. В ходе данных поединков этот клуб заработал 50 очков и занял 7 место в таблице Центрального дивизиона.

    После победы 4 января над «Виннипегом» в дополнительное время (3:2) «Миннесота» потерпела четыре поражения подряд. Все началось с проигрыша «Калгари» по буллитам (4:4, 1:2).

    10 января «Минни» еще раз уступили «огонькам» (1:2), а чуть позже подопечные Брюса Будро не справились с «Ванкувером» (1:4) и «Питтсбургом» (3:7).

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    Неудачный отрезок был прерван поединком с «Тампой-Бэй» (3:2). А в матче 19 января «Миннесота» разнесла «Даллас» (7:0). В последнем на сегодня поединке клуб из Сент-Пола был слабее «Флориды» (4:5).

    «Детройт»

    За 50 поединков регулярного первенства клуб из штата Мичиган набрал всего 28 очков. В таблицах Восточной конференции и Атлантического дивизиона команда занимает последнее место.

    8 и 11 января «Детройт» победил в двух матчах. В первой игре подопечные Джеффа Блэшилла одержали верх над «Монреалем» (4:3), а затем его коллектив одолел «Оттаву» по буллитам (2:2, 1:0).

    С тех пор красно-белые приняли участие еще в пяти встречах. Во всех матчах «крылья» только теряли очки. Клуб из штата Мичиган был разгромлен «Баффало» (1:5) и «Айлендерс» (2:8).

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    18 января «Детройт» в добавочном периоде не справился с «Питтсбургом» (1:2), после чего он оказался слабее «Флориды» (1:4) и «Колорадо» (3:6).

    Прогноз

    Победа «Миннесоты» в грядущем поединке оценивается в 1,67, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,94, а на победу «Детройта» — 4,12.

    В своих дивизионах команды идут последними, но «Детройт» в этой паре выглядит явным аутсайдером. Наш прогноз на матч — победа «Миннесоты» с коэффициентом 1,67. 0

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