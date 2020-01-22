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    Будут ли «тигры» повержены «драконами»?

    «Куньлунь РС» — «Амур». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 22 января 2020 года

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    Прогноз на «Куньлунь РС» — «Амур»
    Тревор Мерфи
    В очередной игре КХЛ «Куньлунь РС» будет принимать «Амур». Матч состоится 22 января на «Шоуган Арене». Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Куньлунь РС» — «Амур».

    «Куньлунь РС»

    За 52 поединка регулярного чемпионата КХЛ коллектив из Пекина сумел заработать 55 очков. В рейтинге Восточной конференции команда располагается на шестой позиции.

    Но сейчас «Куньлунь РС» находится в плохой форме. В последних десяти поединках представители Китая выиграли всего три раза.

    Одна из этих побед была зафиксирована 7 января. В тот день «драконы» на выезде разгромили минское «Динамо» (5:1). А чуть позже клуб из Пекина оказался слабее ЦСКА (0:3) и дважды проиграл «Сибири» — 3:4 в основное время и 4:5 в овертайме.

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    16 января подопечные Курта Фрэйзера на своей арене уверенно разобрались с «Ак Барсом» (3:1), после чего «Куньлунь РС» одержал верх над «Амуром» (4:2).

    «Амур»

    Коллектив, базирующийся в Хабаровске, успел принять участие в 49 матчах. В этих играх команда завоевала 44 балла, из-за чего она занимает последнее место в таблице Восточной конференции.

    Подопечные Александра Гулявцева не могут победить уже в течение восьми поединков. Черная полоса для «Амура» началась с поражений от «Локомотива» (0:2) и «Северстали» (1:2).

    После этого «тигры» уступили «Динамо» Москва (2:4) и «Металлургу» Мг (3:4). 13 января хабаровчане по буллитам проиграли «Авангарду» (1:1, 2:3).

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    Не справился в послематчевых бросках «Амур» с «Ак Барсом» (2:2, 0:2) и «Сибирью» (1:1, 1:2). В последней на сегодня встрече «тигры» были слабее «Куньлуня РС» (2:4).

    Прогноз

    На победу «Куньлуня РС» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью — 3,95, а на победу «Амура» — 3,35.

    Наш прогноз — победа «Куньлуня РС» в матче с коэффициентом 1,55. 0

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