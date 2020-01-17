«Торонто» — «Калгари». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 17 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Торонто» будет принимать «Калгари». Матч состоится 17 января на «Скотиабанк Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Калгари».

«Торонто»

Представители Канады, базирующиеся в провинции Онтарио, находятся сейчас на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 56 очками на счету.

Январские выступления «Торонто» начал с трех ярких побед. 1 числа коллектив Шелдона Кифа разгромил «Миннесоту» (4:1), после чего его подопечные разобрались с «Виннипегом» (6:3) и «Айлендерс» (3:0).

Но вслед за удачными матчами «листья» потерпели три поражения. 7 января сине-белые проиграли «Эдмонтону» (4:6), а затем они были слабее «Виннипега» по буллитам (3:3, 2:3).

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Чуть позже «Торонто» в Санрайзе встретился с «Флоридой». В этой напряженной игре канадцы пропустили восемь голов, а ответить смогли четырьмя шайбами (4:8). 15 января «листья» разгромили «Нью-Джерси» (7:4).

«Калгари»

Этот канадский коллектив из провинции Альберта на данном этапе регулярки располагается на третьей строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 55 очками в запасе.

В последней встрече 2019 года «Калгари» на своей арене потерпел разгромное поражение от «Ванкувера» (2:5). А 1 января «огоньки» дома не справились с «Чикаго» (3:5).

Но после этого подопечные Джеффа Уорда смогли победить в пяти встречах кряду. Все началось с удачной игры против «Рейнджерс» (4:3).

Затем по буллитам «Калгари» одержал верх над «Миннесотой» (4:4, 2:1). А в основное время «Флеймз» одолели «Чикаго» (2:1), еще раз «Миннесоту» (2:1) и «Эдмонтон» (4:3). В последней встрече коллектив Уорда уступил «Монреалю» (0:2).

Прогноз

Победа «Торонто» оценивается в 1,99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Калгари» — 3,15.

Наш прогноз на матч — победа «Калгари» или ничья с коэффициентом 1,75. 0