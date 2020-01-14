«Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 14 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 14 января на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Айлендерс».

«Рейнджерс»

На данный момент этот коллектив из Нью-Йорка занимает седьмую строчку в таблице Столичного дивизиона с 46 баллами на счету. От зоны плей-офф команду отделяют уже 10 пунктов.

2019 год подопечные Дэвида Куинна завершили победами над «Каролиной» (5:3) и «Торонто» в дополнительное время (5:4). После этого «Рейнджерс» трижды проиграл.

Январь «синерубашечники» начали с выездных матчей. И все встречи оказались провальными. Клуб из Нью-Йорка уступил «Эдмонтону» (5:7), «Калгари» (3:4) и «Ванкуверу» (1:2).

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8 января на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева одолели «Колорадо» (5:3), после чего «Рейнджерс» разобрался с «Нью-Джерси» (6:3). Чуть позже коллектив Куинна получил пять голов от «Сент-Луиса» (2:5).

«Айлендерс»

Второй представитель Нью-Йорка выступает сейчас куда лучше ближайшего оппонента. В 43 матчах команда заработала 58 баллов и заняла третью строчку в таблице Столичного дивизиона.

В последних двух встречах минувшего года «Айлендерс» победил «Миннесоту» (3:1) и «Вашингтон» (4:3). Обе игры были выездными.

А в первых поединках января «Айлс» потерпели поражения от «Нью-Джерси» (1:2) и «Торонто» (0:3), после чего подопечные Барри Троца минимально переиграли «Колорадо» (1:0).

8 января в гостях «Айлендерс» в дополнительное время сумел взять реванш у «Нью-Джерси» (4:3). В последнем на сегодня матче «Айлс» дома в овертайме не справились с «Бостоном» (2:3).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» в дерби оценивается коэффициентом 2,70, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,10, а на победу «Айлендерс» — 2,28.

Битва двух коллективов из Нью-Йорка получится зрелищной. Турнирное положение команд вынуждает их бороться за очки в каждой игре. Наш прогноз — тотал больше 5 с коэффициентом 1,55. 0