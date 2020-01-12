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    Справится ли «Виннипег» с «Предс»?

    «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 12 января 2020 года

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    Прогноз на «Виннипег» — «Нэшвилл»
    Николай Элерс
    В очередной игре НХЛ «Виннипег» будет принимать «Нэшвилл». Матч состоится 12 января на арене «Белл МТС». Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Нэшвилл».
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    Хоккей. НХЛ 12 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 2.45
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    «Виннипег»

    На данный момент канадская команда из провинции Манитоба имеет на своем счету 52 балла. Эти очки были завоеваны в 45 матчах. Сейчас коллектив находится на четвертом месте в таблице Центрального дивизиона.

    В конце прошлого года подопечные Пола Мориса потерпели три поражения кряду. Сперва «Виннипег» дома уступил «Монреалю» (2:6) и «Сент-Луису» в овертайме (4:5), а затем он проиграл «нотам» на выезде (1:4).

    Январь для «воздушной армии» начался с уверенной победы над «Колорадо» (7:4), после чего команда была слабее «Торонто» (3:6) и «Миннесоты» в добавочном периоде (2:3).

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    7 января «Виннипег» разобрался с «Монреалем» (3:2), а чуть позже «воздушная армия» взяла реванш у «Торонто» по буллитам (3:3, 3:2). В последней встрече коллектив Пола Мориса был бит «Бостоном» (4:5).

    «Нэшвилл»

    Приняв участие в 43 поединках регулярного первенства, коллектив из штата Теннесси сумел заработать 47 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда располагается на пятой позиции.

    С 28 декабря 1 января «Нэшвилл» потерпел три крупных поражения. Сперва «горничные коты» были разгромлены «Питтсбургом» (2:5, 4:6), а затем уступили «Далласу» (2:4).

    5 января на выезде «Предс» уверенно разобрались с «Лос-Анджелесом» (4:1). Чуть позже они по буллитам проиграли «Анахайму» (4:4, 1:2).

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    После этого тренером «Нэшвилла» был назначен Джон Хайнс. В первой встрече под его руководством «горничные коты» были биты «Бостоном» (2:6), но через пару дней клуб из штата Теннесси победил «Чикаго» (5:2).

    Прогноз

    На победу «Виннипега» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,43, на ничью — 4,44, а на победу «Нэшвилла» — 2,45.

    Наш прогноз на матч — победа «Виннипега» или ничья с коэффициентом 1,58. 0

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    «Виннипег» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 12 января 2020 года. Прогноз на «Виннипег» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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