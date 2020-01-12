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    ЦСКА — «Автомобилист». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч КХЛ 12 января 2020 года

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    Прогноз на ЦСКА — «Автомобилист»
    Вячеслав Литовченко
    В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 12 января на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Автомобилист».

    ЦСКА

    Приняв участие в 46 поединках регулярного сезона, московский клуб заработал 69 очков. Благодаря этому команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

    В последних двух встречах минувшего года подопечные Игоря Никитина вышли победителями. В них ЦСКА одолел «Витязь» (3:0) и в овертайме разобрался с «Локомотивом» (4:3).

    В первом матче 2020 года «кони» в гостях разнесли «Сочи» (7:1), после чего в Уфе «армейцы» потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (4:2).

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    8 января столичная команда одержала верх над «Динамо» Москва (4:1), а несколькими днями позже подопечные Игоря Никитина переиграли «Куньлунь РС» (3:0).

    «Автомобилист»

    За 45 поединков в текущем сезоне КХЛ представители Екатеринбурга завоевали 57 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет четвертой.

    2019 год подопечные Андрея Мартемьянова завершили не очень удачно, «Автомобилист» потерпел два поражения кряду. 27 декабря «Авто» по буллитам не справилось с «Амуром» (3:3, 0:2), после чего этот коллектив был бит «Барысом» (2:4).

    3 января в Магнитогорске гости оказались слабее «Металлурга» Мг (2:3), а первая победа в этом году была добыта в противостоянии с «Нефтехимиком» (3:0).

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    Чуть позже «Автомобилист» на своей арене в дополнительное время уступил «Сибири» (3:4). Через пару дней клуб из Екатеринбурга разгромил «Адмирал» (5:2).

    Прогноз

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,51, ничья оценивается в 4,70, а победа «Автомобилиста» в 5,60.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 1,5 с коэффициентом 2,23. 0

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