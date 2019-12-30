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    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2019 года

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    Прогноз на ЦСКА — «Локомотив»
    Никита Громов
    В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Локомотив». Матч состоится 30 декабря на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив».
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    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.70
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    ЦСКА

    Приняв участие в 41 встрече в рамках регулярки, команда из Москвы сумела заработать 61 балл, благодаря чему она сейчас и является лидером турнирной таблицы Западной конференции.

    После поражения 2 декабря в Армейском дерби от СКА (2:4) подопечные Игоря Никитина провели хорошую серию из шести подряд побед.

    В ней ЦСКА одолел «Динамо» Москва (2:1), «Динамо» Минск (5:2), рижское «Динамо» (4:1), СКА (1:0), «Витязь» (6:1) и «Металлург» Мг (3:2).

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    А 25 декабря этот отрезок был прерван. В родных стенах «кони» потерпели поражение от «Динамо» Москва (0:3). Через несколько дней москвичи дома разобрались с «Витязем» (3:0).

    «Локомотив»

    На данный момент клуб из Ярославля имеет в своем активе 42 сыгранных поединка в регулярке. В них команде удалось раздобыть 48 очков, вследствие чего она идет седьмой в общем рейтинге Запада.

    6 декабря «железнодорожники» на «Арене-2000» были разгромлены московским «Динамо» (0:4), после чего подопечные Майка Пелино никому не уступали в течение четырех встреч.

    Сперва «Локомотив» в послематчевых бросках оказался сильнее «Северстали» (2:2, 3:2), а затем в дополнительное время «Локо» разобрался с «Динамо» Минск (3:2). Чуть позже по буллитам клуб из Ярославля одолел «Йокерит» (4:4, 3:2).

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    21 декабря «железнодорожники» одержали верх над «Северсталью» (3:2), но чуть позже коллектив Пелино в овертайме не справился с «Йокеритом» (3:4) и всухую проиграл «Ак Барсу» (0:3).

    Прогноз

    Победа ЦСКА в этой встрече оценивается в 1,52, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,70, а на победу «Локомотива» — 5,60.

    На «ЦСКА Арене» гости поборются за очки в противостоянии с москвичами. Это позволило бы команде Пелино увереннее закрепиться в зоне плей-офф своего дивизиона. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 с коэффициентом 2,21. 0

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    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2019 года. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.21
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