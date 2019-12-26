Канада U20 — США U20. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2019 года

В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 26 декабря 2019 года сборная Канады сыграет со сборной США. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Канада U20 — США U20.

Канада

Перед началом официальных матчей в рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею эта сборная приняла участие в двух контрольных поединках.

Обе встречи подопечные Тима Хантера провели удачно. В первой контрольной игре Канада противостояла Швейцарии. Матч закончился уверенной победой представителей Северной Америки (3:0).

В игре 23 декабря этой сборной уже было не так просто. Сперва в поединке с Финляндией Нолан Фут сделал дубль и вывел канадцев вперед.

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Но затем команда Тима Хантера расслабилась и позволила финнам сравнять счет. Но на 12 и 13 минутах третьего периода Канада дожала оппонентов и завоевала победу со счетом 4:2.

США

Еще одна сборная из Северной Америки также приняла участие в двух контрольных встречах перед началом главного молодежного турнира. Свои поединки команда также выиграла.

Стартовый товарищеский матч для США складывался неудачно. В первом периоде подопечные Боба Моцко уступали Швеции с разницей в три шайбы.

Ключевым стал второй период, в котором сборная США сумела забить пять голов. В заключительной двадцатиминутке оппоненты еще раз расписались в воротах друг друга, а игра завершилась победой команды из Северной Америки — 6:4.

23 декабря этот коллектив встретился с Германией. Несмотря на то что немцам удалось отыграться и сделать счет 1:1, подопечные Боба Моцко в итоге разгромили своих соперников — 7:1.

Прогноз

Победа сборной Канады в грядущем поединке оценивается в 2,02, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,00, а на победу США — 2,80.

Оба коллектива удачно выступили в контрольных матчах. Но канадцы выглядят фаворитами этого противостояния. Наш прогноз — индивидуальный тотал Канады больше 3 с коэффициентом 1,53. 0