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    Сколько раз канадцы распишутся в воротах США?

    Канада U20 — США U20. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Канады Прогнозы на сборную США
    Прогноз на Канада U20 — США U20
    Нолан Фут и Джозеф Велено
    В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 26 декабря 2019 года сборная Канады сыграет со сборной США. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на Канада U20 — США U20.

    Канада

    Перед началом официальных матчей в рамках Молодежного чемпионата мира по хоккею эта сборная приняла участие в двух контрольных поединках.

    Обе встречи подопечные Тима Хантера провели удачно. В первой контрольной игре Канада противостояла Швейцарии. Матч закончился уверенной победой представителей Северной Америки (3:0).

    В игре 23 декабря этой сборной уже было не так просто. Сперва в поединке с Финляндией Нолан Фут сделал дубль и вывел канадцев вперед.

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    Но затем команда Тима Хантера расслабилась и позволила финнам сравнять счет. Но на 12 и 13 минутах третьего периода Канада дожала оппонентов и завоевала победу со счетом 4:2.

    США

    Еще одна сборная из Северной Америки также приняла участие в двух контрольных встречах перед началом главного молодежного турнира. Свои поединки команда также выиграла.

    Стартовый товарищеский матч для США складывался неудачно. В первом периоде подопечные Боба Моцко уступали Швеции с разницей в три шайбы.

    Ключевым стал второй период, в котором сборная США сумела забить пять голов. В заключительной двадцатиминутке оппоненты еще раз расписались в воротах друг друга, а игра завершилась победой команды из Северной Америки — 6:4.

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    23 декабря этот коллектив встретился с Германией. Несмотря на то что немцам удалось отыграться и сделать счет 1:1, подопечные Боба Моцко в итоге разгромили своих соперников — 7:1.

    Прогноз

    Победа сборной Канады в грядущем поединке оценивается в 2,02, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,00, а на победу США — 2,80.

    Оба коллектива удачно выступили в контрольных матчах. Но канадцы выглядят фаворитами этого противостояния. Наш прогноз — индивидуальный тотал Канады больше 3 с коэффициентом 1,53. 0

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