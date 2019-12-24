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    «Вегас» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 24 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вегас» — «Колорадо»
    Натан Маккиннон
    В очередной игре НХЛ «Вегас» будет принимать «Колорадо». Матч состоится 24 декабря на «Т-Мобайл Арене». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Колорадо».

    «Вегас»

    Команда, находящаяся в южном пригороде Лас-Вегаса, имеет на своем счету 46 очков, которые она заработала в 39 поединках. Этого достаточно для второй строчки в таблице Тихоокеанского дивизиона.

    11 декабря подопечные Жерара Галлана на «Т-Мобайл Арене» разгромили «Чикаго» (5:1), после чего «Вегас» потерпел поражение от «Сент-Луиса» на выезде (2:4).

    С 14 по 18 декабря «золотые отбросы» победили в трех встречах кряду. Команда из штата Невада одолела в овертайме «Даллас» (3:2), а также переиграла «Ванкувер» (6:3) и «Миннесоту» (3:2).

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    Затем на арене «Роджерс Плейс» «Вегас» в дополнительное время оказался слабее «Ванкувера» (4:5), а во встрече 23 декабря «золотые отбросы» разобрались с «Сан-Хосе» (3:1).

    «Колорадо»

    На данном этапе регулярного первенства НХЛ клуб из Денвера находится на втором месте в общекомандном рейтинге Центрального дивизиона. За 36 матчей коллектив заработал 47 очков.

    10 декабря была прервана победная серия «Колорадо», которая составляла шесть поединков. А в этой встрече «Эвс» в овертайме потерпели поражение от «Калгари» (4:5).

    12 и 14 декабря подопечные Джареда Беднара обыграли своих соперников с одинаковым счетом. На арене «Пепси Центр» хозяева были сильнее «Филадельфии» (3:1) и «Нью-Джерси» (3:1).

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    Затем «Колорадо» уступил «Сент-Луису» (2:5), после чего уверенно разобрался с «Чикаго» (4:1). Две последние игры «Эвс» провалили. Клуб из Денвера не справился с «Каролиной» (1:3) и «Чикаго» (3:5).

    Прогноз

    Победа «Вегаса» в этой игре оценивается в 2,55, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,10, а на победу «Колорадо» — 2,44.

    В Лас-Вегасе хозяева постараются взять реванш у «Эвс» за два предыдущих поражения, а гости захотят продлить серию побед над «золотыми отбросами». Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 2,5 с коэффициентом 1,61. 0

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